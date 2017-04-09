Из расписания Тиллерсона исчезла встреча с Путиным

Из расписания госсекретаря США на время визита в Москву исчезла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман.

Как известно, госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует визит в Москву 12 апреля – всего через несколько дней после ракетного удара ВМС США по сирийской авиабазе в ответ на атаку с применением химического оружия, которая привела к гибели гражданского населения.

По словам официальных лиц, глава внешнеполитического ведомства попробует убедить Россию пересмотреть политику поддержку правительства сирийского президента Башара Асада.

В субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет свой визит в Москву, запланированный на 10 апреля: «Сирийские события кардинальным образом изменили ситуацию».

Госсекретарь США Тиллерсон планирует быть в Москве в среду, после участия во встрече министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии, которая пройдет 9-11 апреля.

Госдепартамент не ответил на вопрос «Голоса Америки» по поводу возможных изменений или отмены визита Тиллерсона в Москву в связи с военными ударами в США. Однако в воскресенье встреча главы американской дипломатии с президентом России Владимиром Путиным исчезла из графика госсекретаря.

Аналитики считают, что за военными действиями Вашингтона все же должны последовать дипломатические усилия.