Нападение на мечеть в Квебеке: по меньшей мере 5 человек убиты

В результате стрельбы в мечети Квебека, Канада, погибли пять человек, сообщил ее настоятель.

Нападение произошло, когда десятки человек собрались в Исламском культурном центре Квебека на вечернюю молитву.

Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых.

«Сегодня канадцы скорбят по убитым в результате трусливого нападения на мечеть в Квебеке, – написал в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо. – Я не перестаю думать о жертвах и их семьях».

В июне 2016 года у порога той же самой мечети кто-то оставил голову свиньи.