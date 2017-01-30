Линки доступности

Языки
Новости

Нападение на мечеть в Квебеке: по меньшей мере 5 человек убиты

Смотреть комментарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение «трусливой атакой»

В результате стрельбы в мечети Квебека, Канада, погибли пять человек, сообщил ее настоятель.

Нападение произошло, когда десятки человек собрались в Исламском культурном центре Квебека на вечернюю молитву.

Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых.

«Сегодня канадцы скорбят по убитым в результате трусливого нападения на мечеть в Квебеке, – написал в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо. – Я не перестаю думать о жертвах и их семьях».

В июне 2016 года у порога той же самой мечети кто-то оставил голову свиньи.

Читайте также

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG