Смертник устроил взрыв на рынке в Багдаде: погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и около 25 получили ранения в понедельник в результате действий смертника, который взорвал нагруженный взрывчаткой автомобиль на оживленном рынке в Багдаде. Об этом сообщили иракская полиция и представители медицинских служб.

Многие погибшие были рабочими-поденщиками, ожидавшими, пока кто-то предложит им работу. Ожидается, что число погибших может вырасти.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв, однако группировка «Исламское государство» осуществляла аналогичные атаки в прошлом.

Смертник привел в действие взрывное устройство на фруктово-овощном рынке в Садр-Сити – преимущественно шиитском районе на востоке Багдада, который неоднократно становился мишенью для атак.