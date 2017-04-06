Астронавта Джона Гленна похоронят на Арлингтонском кладбище

Церемония будет закрыта для публики и журналистов
Родные и приглашенные друзья Джона Гленна соберутся в четверг на Арлингтонском национальном кладбище, чтобы проститься с американским астронавтом и сенатором.
Первый американский астронавт, побывавший на земной орбите, скончался 8 декабря в возрасте 95 лет.
Близкие к семье люди сообщают, что похороны Гленна будут закрыты для публики и прессы, чтобы его вдова и дети смогли проститься с ним в более личной обстановке.
В память о Гленне будут приспущены флаги на федеральных учреждениях и институтах.
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