Астронавта Джона Гленна похоронят на Арлингтонском кладбище

Родные и приглашенные друзья Джона Гленна соберутся в четверг на Арлингтонском национальном кладбище, чтобы проститься с американским астронавтом и сенатором.

Первый американский астронавт, побывавший на земной орбите, скончался 8 декабря в возрасте 95 лет.

Близкие к семье люди сообщают, что похороны Гленна будут закрыты для публики и прессы, чтобы его вдова и дети смогли проститься с ним в более личной обстановке.

В память о Гленне будут приспущены флаги на федеральных учреждениях и институтах.