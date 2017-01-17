Москва приглашает представителей администрации Трампа в Астану

МОСКВА – Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался в пользу решения пригласить делегации США и ООН на переговоры по Сирии и выразил надежду, что администрация Дональда Трампа примет это предложение и будет представлена экспертами «на любом возможном уровне». Об этом во вторник 17 января сообщают СМИ.

Речь идет о намеченной на 23 января встрече в Астане, созванной по инициативе России, Турции и Ирана, при участии представителей противоборствующих в сирийском конфликте сторон.

«Мы считаем правильным позвать на эту встречу представителей ООН и представителей новой администрации США», – цитируют СМИ министра Лаврова, выступавшего на пресс-конференции 17 января.

По оценке главы МИД РФ, это стало бы первым официальным контактом, который позволил бы «начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии».

Как полагают некоторые эксперты, российский министр рассчитывает, что взаимодействие Москвы с командой Дональда Трампа на этом направлении «будет более эффективным, чем с администрацией Обамы».

Напомним, Трамп в ходе предвыборной кампании не раз выступал за координацию совместных с Россией действий в борьбе с «Исламским государством».

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты, признавая важность привлечения США и ООН к мирным переговорам по решению сирийского кризиса, высказали сомнение в том, что Вашингтон на данном этапе готов присоединиться к проекту Москвы, Анкары и Тегерана.

По мнению сотрудника Российско-евразийской программы Chatham House (британского Королевского института международных отношений) Николая Кожанова, перспективы встречи в предлагаемом Москвой формате еще предстоит оценить.

«Разумеется, подключение США и ООН к решению сирийской проблемы на любой стадии было бы крайне желательно, – добавил он. – И чем скорее это произойдет, тем лучше. Но больше похоже на то, что в Москве просто хотят проверить, действительно ли новая американская администрация настроена на диалог с Россией».

Как представляется эксперту, Трамп – прагматик, но это никак не говорит в пользу того, что он готов к немедленному налаживанию мостов с Москвой по вопросу сирийского урегулирования.

«Мы, наверное, впервые за долгие годы имеем во главе американского государства такую противоречивую личность, – подчеркнул Николай Кожанов. – По его словам сложно определить, чего он хочет, к чему стремится. В течение предвыборной кампании Трамп неоднократно делал совершенно разные заявления, которые вступали в прямое противоречие друг с другом».

Надо посмотреть непосредственно на дела нового президента, констатировал сотрудник Chatham House. К тому же, чисто с практической точки зрения, на третий день после инаугурации 20 января администрации Трампа будет сложно собрать и направить в Астану подготовленную, квалифицированную команду, заметил он.

Директор политических программ Международного центра за справедливую политику Сергей Зацепилов назвал предложение, прозвучавшее из уст Сергея Лаврова, интересным, но это не добавило политологу уверенности, что новый президент США примет его.

«Скорее, я верю в обратное, что он его не примет, – уточнил он. – А вот ООН, возможно, и согласится участвовать – на уровне спецпредставителя организации или даже ее генерального секретаря».

На взгляд Сергея Зацепилова, высказывания Трампа о том, что он хотел бы встретиться с Путиным на нейтральной территории, – это максимум того, что может позволить себе на сегодня президент США с учетом внутриполитической ситуации и особенностями расстановки сил в стране.

«При том условии, если он, конечно, сохраняет в какой-то степени заинтересованность в откровенном диалоге с российским руководством и нахождении взаимоприемлемых договоренностей по вопросам международной безопасности и борьбе с терроризмом», – резюмировал он.

Поэтому директор политических программ Международного центра за справедливую политику думает, что приглашение Сергея Лаврова сделано с расчетом на будущее и в зависимости от того, как будут складываться отношения двух стран.

Накануне в интервью The Times Дональд Трамп подверг серьезной критике российскую военную операцию в Сирии. По его словам, вмешательство Москвы в гражданскую войну на стороне Башара Асада стало «очень плохим шагом», который способствовал возникновению «ужасающей гуманитарной ситуации».