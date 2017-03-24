Нападение на росгвардейцев в Чечне: рука «ИГ» или реакция на репрессии?

МОСКВА – Запрещенная во многих странах, включая Россию, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, передает в пятницу, 24 марта, агентство Франс Пресс.

Ранее в пятницу российские СМИ сообщили, что в результате атаки в Наурском районе республики Чечня в общей сложности погибли, по меньшей мере, 12 человек: шесть военнослужащих и шесть нападавших.

Несколько гвардейцев получили ранения, один из них тяжелое. После этого все подразделения Росгвардии на Северном Кавказе были приведены в состояние полной боевой готовности.

По свидетельству властей, предполагаемые боевики пытались проникнуть на территорию военной базы, о чем сообщила пресс-служба российской Национальной гвардии.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен назвал случившееся «тяжелым событием», передает ТАСС.

Старший аналитик Международной кризисной группы, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сокирянская, оценивая обстановку на Северном Кавказе, отметила, что там, начиная с 2014 года, наблюдается относительное снижение насилия, а массовое подполье в регионе фактически ликвидировано.

Это свидетельствует о том, что проблема с терроризмом в республике отнюдь не решена, как это декларировали власти

«Тем не менее, в прошлом году в Чечне был зафиксирован значительный рост количества жертв – на 45 %, – уточнила она в интервью «Голосу Америки». – С декабря 2016 года это уже четвертая крупная операция, проведенная боевиками (в республике). Правда, речь не идет о действиях больших групп, как было когда-то».

По словам Екатерины Сокирянской, в Чечне регулярно возникают небольшие группы молодых людей, неопытных, необученных и не слишком хорошо вооруженных, но которые попадают под идеологическое влияние «Исламского государства» и совершают отдельные дерзкие нападение, подобно тому, что произошло в четверг.

«Это свидетельствует о том, что проблема с терроризмом в республике отнюдь не решена, как это декларировали власти, – констатировала аналитик. – Да она и не могла быть решена, потому что, собственно, ни одна из первопричин, которые многие годы подпитывают конфликт на Северном Кавказе, никуда не делись. То, что мы видим сегодня, лишь временное затишье».

По мнению Екатерины Сокирянской, есть целый «букет» разных причин, способствующих распространению терроризма на Северном Кавказе.

До 75-80 процентов населения Чечни едва сводят концы с концами. При том, что небольшая политическая верхушка демонстрирует свое показное богатство, купается в роскоши

«В Чечне это, прежде всего, сочетание радикальной идеологии и очень глубоких фрустраций, накопленных в чеченском обществе, особенно среди молодых людей, которые подвергаются сильным репрессиям, – полагает она. – Уровень давления на людей постоянно повышается.

Политическое давление усугубляется экономическим».

По данным правозащитницы, в республике существует так называемая двойная экономика – неформальный «налог» в виде поборов с государственных служащих, со всех бюджетных организаций и бизнеса.

«Это «налог» ложится очень тяжелым бременем на население. Людям становится просто нечем кормить людей. До 75-80 процентов населения Чечни едва сводят концы с концами. При том, что небольшая политическая верхушка демонстрирует свое показное богатство, купается в роскоши», – резюмировала она.

Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев согласен с тем, что до окончательного искоренения терроризма на Северном Кавказе еще очень и очень далеко.

«Рамзан Кадыров на какое-то время просто выдавил боевиков из Чечни, но они ушли в соседние республики – Дагестан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Их немного, но их число более-менее стабильно: на место убитых рекрутируются новые, и процесс это не удается прервать в силу субъективно-объективных причин».

Коррупция в регионе была и остается запредельной, это бесспорно. Вот люди и уходят «в лес» в поисках элементарной справедливости

С точки зрения правозащитника, источник терроризма в регионе имеет сложную структуру.

«Во-первых, это чудовищная коррупция, – говорит он. – Поэтому нередко молодые люди находят единственный выход в исламе радикального толка. Коррупция в регионе была и остается запредельной, это бесспорно. Вот люди и уходят «в лес» в поисках элементарной справедливости».

Вдобавок масла в огонь подливают своими действиями силовики, считает Лев Пономарев: «Они часто для повышения своих показателей и просто, чтобы изобразить активную деятельность, похищают и убивают людей, которые никакого отношения к экстремизму и терроризму не имеют».

Он с помощью репрессивных мер добился относительно стабильного положения в республике, но жесткость не гарантирует и не может гарантировать успеха в борьбе с террористами и боевиками

На взгляд исполнительного директора движения «За права человека», Кадырову не удастся своими методами задушить на корню всякое сопротивление.

«Он с помощью репрессивных мер добился относительно стабильного положения в республике, но жесткость не гарантирует и не может гарантировать успеха в борьбе с террористами и боевиками. В то же время Кадыров очень сильно обижает людей, они берутся за оружие и из-за этого тоже».

Как представляется Льву Пономареву, гражданская война на Северном Кавказе будет идти еще очень долго.

В этом с ним солидарна Екатерина Сокирянская.

«Если в Чечне не прекратится это безумное давление на общество, если там хоть в какой-то мере не начнет работать закон, то там можно ждать очень крупного конфликта и даже войны. Вопрос только в том, будут ли это широкомасштабные боевые действия или локальные бунты», - заключила она.