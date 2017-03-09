Ассанж обвинил ЦРУ в некомпетентности

В четверг основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил Центральное разведывательное управление в «невероятной некомпетентности». Это заявление было сделано после того, как сайту удалось получить и опубликовать документы, относящиеся к хакерским программам ЦРУ.

«Это один из самых вопиющих примеров некомпетентности – создать такой (хакерский) инструментарий и хранить все данные о нем в одном месте и без достаточных мер защиты», – заявил Ассанж в ходе онлайн пресс-конференции в прямом эфире.



В начале недели WikiLeaks опубликовал тысячи страниц, как утверждается, конфиденциальных документов разведывательного управления, в которых содержится информация о хакерском потенциале ЦРУ.

Согласно опубликованным документам, у ЦРУ есть возможность взламывать смартфоны и некоторые телевизоры, что позволяет ведомству вести удаленную слежку за людьми через микрофоны их устройств.

В ходе пресс-конференции Ассанж сообщил, что несколько крупных технологических компаний связались с WikiLeaks и попросили более подробную информацию об операции ЦРУ. По словам Ассанжа, он будет сотрудничать с технологическими компаниями и окажет поддержку в решении проблемы защиты от хакерских атак.

«Мы решили с ними сотрудничать и предоставить более подробную информацию с техническими деталями, чтобы у них была возможность решить проблему», – заявил основатель сайта.

В среду компании Apple и Samsung опубликовали заявления о том, что они рассматривают предоставленную WikiLeaks информацию. Apple сообщила, что уже устранила многие бреши в системе безопасности, которые упоминались в документах WikiLeaks.

Согласно опубликованным WikiLeaks документам, ЦРУ обнаружила слабые места в программном обеспечении устройств компаний Apple, Google, Microsoft и других американских производителей, однако вместо того, чтобы проинформировать компании о пробелах в системе защиты, ЦРУ «придержало» эту информацию, тем самым подвергнув пользователей риску хакерских атак.