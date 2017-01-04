Ассанж: Российское правительство не является источником переписки демократов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь заявил, что российское правительство не является источником взломанной электронной переписки Национального комитета Демократической партии и руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

В интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир вечером во вторник, Ассанж заявил, что документы были получены от другого источника.

«Мы можем сказать, мы говорили и неоднократно на протяжении последних двух месяцев, что нашим источником не является российское правительство и что это не какой-либо государственный орган», – заявил Ассанж в интервью из посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается.

Президент Барак Обама, ФБР и ЦРУ утверждают, что у них есть доказательства, что Россия взломала переписку чиновников Демократической партии во время президентской предвыборной кампании. Однако Ассанж считает, что официальные лица пытаются поставить политический заслон правде.

«Наши публикации нашли большое понимание у американцев, все они достоверны, – сказал Ассанж в интервью. – Но это не те обвинения, с которыми выступает Белый дом Обамы. Тогда к чему столь драматическая реакция? Причина очевидна. Они пытаются делегитимизировать администрацию Трампа, которая приходит в Белый дом. Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является легитимным президентом».