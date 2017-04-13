Асад утверждает, что химическая атака «на 100 процентов сфабрикована»

Президент Сирии Башар Асад продолжает отвергать обвинения в проведении химической атаки в Сирии на прошлой неделе, называя сообщения об этом «сфабрикованными на 100 процентов».

В интервью французскому агентству новостей AFP Асад заявил, что сирийские военные уничтожили все запасы химического оружия.

«У нас создается впечатление, что Запад, преимущественно США, действует заодно с террористами. Вся история была сфабрикована, чтобы оправдать атаку», – сказал Асад.



На прошлой неделе США осуществили ракетный удар по сирийской авиабазе, с которой, как считается, была проведена атака с применением химического оружия.



США заявили, что сирийские военные применили химическое оружие против гражданского населения в провинции Идлиб, в результате чего погибло большое количество людей, включая женщин и детей.

В начале недели Совет национальной безопасности США опубликовал доклад, в котором «неприемлемое» применение сирийскими властями химического оружия было названо глобальной угрозой. В докладе также были выдвинуты обвинения в отношении Сирии и России за попытки «ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу того, кто несет ответственность за использование химического оружия против сирийского народа», как в ходе недавней атаки, так и ранее.



В среду Россия заблокировала голосование по резолюции Совбеза ООН, в которой осуждалась смертоносная химическая атака, осуществленная сирийским диктатором Башаром Асадом.



Проект резолюции ставил целью осудить применение газа во время атаки, а также провести международное расследование инцидента.



Представитель России в ООН Владимир Сафронков отверг проект резолюции, заявив, что в ней «виновные были назначены до проведения независимого и объективного расследования».

Президент Сирии Башар Асад продолжает отвергать обвинения в проведении химической атаки в Сирии на прошлой неделе, называя сообщения об этом «сфабрикованными на 100 процентов».

В интервью французскому агентству новостей AFP Асад заявил, что сирийские военные уничтожили все запасы химического оружия.

«У нас создается впечатление, что Запад, преимущественно США, действует заодно с террористами. Вся история была сфабрикована, чтобы оправдать атаку», – сказал Асад.



На прошлой неделе США осуществили ракетный удар по сирийской авиабазе, с которой, как считается, была проведена атака с применением химического оружия.



США заявили, что сирийские военные применили химическое оружие против гражданского населения в провинции Идлиб, в результате чего погибло большое количество людей, включая женщин и детей.

В начале недели Совет национальной безопасности США опубликовал доклад, в котором «неприемлемое» применение сирийскими властями химического оружия было названо глобальной угрозой. В докладе также были выдвинуты обвинения в отношении Сирии и России за попытки «ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу того, кто несет ответственность за использование химического оружия против сирийского народа», как в ходе недавней атаки, так и ранее.



В среду Россия заблокировала голосование по резолюции Совбеза ООН, в которой осуждалась смертоносная химическая атака, осуществленная сирийским диктатором Башаром Асадом.



Проект резолюции ставил целью осудить применение газа во время атаки, а также провести международное расследование инцидента.



Представитель России в ООН Владимир Сафронков отверг проект резолюции, заявив, что в ней «виновные были назначены до проведения независимого и объективного расследования».