Президент Украины призвал раскрыть убийства Дениса Вороненкова и Павла Шеремета

КИЕВ – Президент Петр Порошенко назвал «делом чести всех правоохранительных органов Украины» – раскрытие убийств бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и журналиста Павла Шеремета.

«Но делом чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба (Служба безопасности Украины) должна подставить свое плечо и помочь, является раскрытие вчерашнего убийства, когда у отеля «Премьер-палац» был убит бывший депутат Госдумы России и главный свидетель по делу Януковича, и раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.

Все видно по почерку: Лубянка со времен Сталина и Берии накапливала опыт политических убийств врагов режима, которые оказались за рубежом. Самые свежие примеры случились в Лондоне не далее, как в прошлом десятилетии – убийство Литвиненко

И раскрыть вчерашнюю диверсию в Харьковской области – это тоже дело военной контрразведки вместе с военной прокуратурой», – подчеркнул 24 марта президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Во время выступления на торжествах по случаю 25-й годовщины СБУ Петр Порошенко отметил, что Служба безопасности Украины является сегодня и останется впредь основным контрразведывательным органом государства.

«И эта составляющая Службы должна быть поднята на порядки выше, как того требуют реальные внешние угрозы Украине, в частности активизация антиукраинской деятельности российских спецслужб, которая наглядно проявилась в последние дни», – сказал Петр Порошенко.

«Все видно по почерку: Лубянка со времен Сталина и Берии накапливала опыт политических убийств врагов режима, которые оказались за рубежом. Самые свежие примеры случились в Лондоне не далее, как в прошлом десятилетии – убийство Литвиненко», – добавил президент Украины.

Как сообщил 24 марта на своей странице в Фейсбуке, народный депутат Украины Антон Геращенко, «убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб».

«За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины.

Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД», – написал Антон Геращенко.

Он отметил, что убийца «здоровый, сильный молодой человек, […] успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии».

Это попытка выставить Украину в качестве беспомощного государства, неспособного обеспечить безопасность людям, которые ей доверились и перешли на ее сторону

Напомним, что 23 марта в центре Киева неизвестный выстрелами из пистолета ТТ убил бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Убийство произошло возле отеля «Премьер Палас», нападавший на Дениса Вороненкова и его охранника впоследствии умер в больнице от полученных ран.

Убийство и дискредитация Украины

Наказание «изменнику» со стороны российских спецслужб. Так охарактеризовал в качестве одной из вероятных версий убийства российского политика в центре Киева политтехнолог Дмитрий Бачевский.

«Это демонстрация соратникам в Кремле, что с ними будет в случае измены. Это попытка выставить Украину в качестве беспомощного государства, неспособного обеспечить безопасность людям, которые ей доверились и перешли на ее сторону», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Дмитрий Бачевский считает, что убийство Вороненкова было выгодно, прежде всего, России, потому что «позволяло решить одним выстрелом сразу несколько задач» – среди которых устрашение главных свидетелей по делу Януковича, как в Украине, так и в России.

был подобран человек, который ранее служил в подразделениях Национальной гвардии, чтобы показать его причастность к Вооруженным силам Украины и еще больше отвести подозрения от России

По мнению Дмитрия Бачевского, даже после смерти одного из главных свидетелей, резонансное расследование будет продвигаться, и, вероятно, общественность может рассчитывать на завершение процесса и вынесение приговора.

Версия – о внешнеторговых отношениях Кремля

Экономические связи Кремля и московской элиты, по мнению украинского эксперта Центра политологических исследований Олега Саакяна, являются главными мотивами, которые привели к трагедии в центре Киева.

«У нас ошибочно полагают, что ключевой момент в этом убийстве связан с делом Януковича. По-моему, это ошибочно. Покойный Вороненков – представитель элиты из сферы московских силовиков, он был очень тесно погружен во многие вопросы от неформальных до формальных экономических связей на разных уровнях.

Об этом он неоднократно намекал, и в его планы входило начинать распутывать клубки о незаконных экономических связях Кремля, его деньгах на Западе, траншах на пропаганду и не только», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политические убийства, по мнению Олега Саакяна, в Кремле могут считать «приемлемой практикой» для борьбы с неугодными.

Он считает, что критика в адрес исполнителя убийства вполне разумна, поскольку чем «несуразнее и непрофессиональнее» будет выглядеть киллер, тем больше будет предпосылок говорить, что это не политическая расправа.

«Больше будет аргументов сказать, что это не спецслужбы, экономическое преступление, и вообще плод семейных дрязг и неурядиц. Скорее всего, мы видим технологию маскировки: был подобран человек, который ранее служил в подразделениях Национальной гвардии, чтобы показать его причастность к Вооруженным силам Украины и еще больше отвести подозрения от России», – утверждает Олег Саакян.

Эксперт считает, что следствию и следователям еще предстоит разобраться, если ли второй убийца, о котором говорят в прессе.

Типичная политическая расправа

Гибель Дениса Вороненкова украинский политолог Петр Олещук называет типичным политическим убийством, формой политической казни, которую применяет Кремль к своим оппонентам.

Он считает, что случай в Киеве должен предостеречь всех тех, кто выступает или может выступить с критикой Кремля.

«До сих пор никто серьезно не считал, что может случиться, если заложить свое кремлевское руководство под некоторые личные гарантии. Эта ситуация выступает в качестве «застрельщика» для всех потенциальных несогласных в России, которые могут тоже пойти таким путем или будут иметь подобные намерения», – говорит Петр Олещук в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».