Азиатское турне Тиллерсона: какие вызовы ждут нового госсекретаря?

ГОСДЕПАРТАМЕНТ – Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на предстоящей неделе с первым визитом в Японию, Южную Корею и Китай в качестве главы американской дипломатии. Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства США расширит работу по поиску новых вариантов взаимодействия с Северной Кореей и устранения ядерной и военной угрозы региону и миру, исходящей от КНДР.

Провокационные действия Пхеньяна – такие, как недавний запуск ракет в сторону Японского моря, – были настолько серьезны, что Вашингтон заявил, что «отходит» от идеи прямого диалога с Северной Кореей и ее непредсказуемым молодым лидером Ким Чен Ыном.

Среди других факторов, осложняющих переговоры госсекретаря в Сеуле и Пекине, – сложная политическая ситуация в Южной Корее, где на днях президент Пак Кын Хе была отстранена от должности в результате импичмента, и недовольство Китаем в связи с развертыванием в Южной Корее американской системы ПРО, по поводу которой идут острые дискуссии.

После ухода Пак Кын Хе из Голубого дома в Сеуле, Тиллерсон впервые встретится с исполняющим обязанности президента Южной Кореи премьер-министром Хван Гё Аном, который должен провести новые выборы в течение 60 дней.

Партнерство с Южной Кореей

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщила журналистам на предварительном брифинге, что США будут работать с Хван Гё Аном до конца его срока. Американский дипломат отметила, что во время визита в Сеул Тиллерсон не будет встречаться с представителями оппозиции.



«Мы видим в Южной Корее проявление демократического процесса, – сказала она. – Благодаря этому институту мы являемся столь близкими партнерами и друзьями для жителей Южной Кореи».



«США и дальше будут верным союзником, другом и партнером Республики Корея. Альянс между США и Республикой Корея и дальше будет стержнем региональной стабильности и безопасности», – добавила она.

«Наладить контакты со всеми сторонами»

«Тиллерсон должен предпринять любые усилия, чтобы наладить контакты со всеми сторонами в Южной Корее, которые кровно заинтересованы в сильном альянсе США и Республики Корея», – заявил «Голосу Америки» Гарри Казианис из Центра национальных интересов.



«Это единственная возможность сделать так, что если в ближайшем будущем Сеул будет стремиться к разрядке в отношениях с Пхеньяном (что вполне возможно при более левом правительстве), то Америка и Южная Корея смогли бы вместе координировать политику и вырабатывать какой-то общий подход», – добавил он.



США также оказались втянуты в споры с Китаем в связи с развертыванием в Южной Корее американской системы ПРО.

Первые элементы американского противоракетного комплекса для высотного заатмосферного перехвата (THAAD), были доставлены в Южную Корею на прошлой неделе, через день после того, как Северная Корея выпустила одну за другой по меньшей мере четыре ракеты, которые упали в Японском море, примерно в 350 километрах от японской территории.

США: THAAD не представляет угрозы для Китая

Вашингтон заявил, что близость этих событий демонстрирует, что действия США носят оборонительный характер и направлены исключительно на противодействие угрозе со стороны Пхеньяна.

«В наших контактах с Китаем мы очень четко дали понять, что это не следует рассматривать, как угрозу. Это не угроза для них или какой-либо другой державы в регионе. Это оборонительная система», – подчеркнул исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента Марк Тонер в беседе с журналистами.

Несмотря на эти заверения, Пекин решительно протестует против развертывания передовой американской системы вооружений вблизи китайских границ, называя ее появление ненужной и провокационной военной эскалацией. Причина неприятия Китая объясняется опасениями его военных лидеров, что мощные радары, которые американская система использует для отслеживания ракетных запусков в Северной Корее, могут также «всматриваться» вглубь территории Китая.

«Думаю, они будут продолжать оказывать давление в ближайшие несколько месяцев в надежде на то, что нового лидера Южной Кореи удастся убедить отменить это решение», – считает Деннис Уайлдер, советник бывшего президента Джорджа Буша-младшего, который сейчас является научным сотрудником Американо-китайской инициативы в Джорджтаунском университете.

Подготовка к визиту Си Цзиньпина в США



В Китае Тиллерсон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Одна из главных задач главы американской дипломатии – подготовка визита китайского лидера в США, который ожидается позднее в этом году.

Вашингтон хочет развивать конструктивные отношения с Китаем и в то же время полон решимости добиваться, чтобы Пекин соблюдал международные нормы, а торговля между двумя странами велась на основе единых правил игры, которые ни одна из сторон не считала бы несправедливыми.



По словам Уайлдера, китайские официальные лица «будут пытаться понять, насколько серьезны намерения президента Трампа добиваться решения таких экономических проблем, как выправление торгового дисбаланса и поиск новых возможностей для экспорта товаров и услуг американских компаний в Китай».