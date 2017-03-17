Венесуэла: аресты за изготовление пирожных

Четверо пекарей были арестованы на этой неделе в Венесуэле за нелегальное приготовление пирожных и другой выпечки в Каракасе, что стало новым этапом «хлебной войны» правительства президента Николаса Мадуро.

В более 700 пекарен Каракаса были направлены инспекторы и военные для проверки исполнения правительственного указа, согласно которому 90% пшеницы должно идти на изготовление хлеба, а не выпечки или кондитерских изделий.

Указ стал последней мерой по урегулированию трехлетнего экономического кризиса в Венесуэле, приметой которого стала нехватка продуктов первой необходимости, в том числе хлеба.