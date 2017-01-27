Freedom House призывает освободить Эмиля Курбединова и Сейрана Салиева

КИЕВ – Россия должна освободить Эмиля Курбединова и Сейрана Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий. Об этом говорится в заявлении для прессы правозащитной организации Фридом Хаус (Freedom House), выпущенном 27 января с грифом «для немедленного распространения».

«Постоянные нарушения российскими силами основных правовых принципов превратили Крым в территорию, где базовые права человека больше не соблюдаются, и где осталось очень мало надежды на возможность законного обжалования произвола со стороны сил безопасности», – подчеркнул в заявлении вице-президент международных программ Фридом Хаус Роберт Герман.

Он призвал Россию «освободить Курбединова и Салиева, и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий».

Фридом Хаус напоминает о том, что 26 января 2017 года «оккупационные силы в Крыму задержали Эмиля Курбединова, известного крымскотатарского адвоката, и одного из его подзащитных, Сейрана Салиева».

«Курбединов арестован и обвинен в пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики. В частности, за публикацию видео в 2013 году в российской социальной сети «ВКонтакте» о мероприятии, организованном «Хизб ут-Тахрир», исламской группой, запрещенной в России. Курбединова приговорили к десяти дням заключения.

Ожидается, что Салиев будет обвинен в терроризме. В доме Салиева был проведен обыск вооруженными людьми, которые возможно, искали материалы, связанные с организацией «Хизб ут-Тахрир». Салиев – общественный активист, который был оштрафован в мае 2016 за объявления через громкоговоритель минарета информации о незаконных обысках в домах крымских татар в Крыму», – отмечается в тексте заявления Фридом Хаус.

Правозащитники подчеркивают, что «заявленная принадлежность к «Хизб ут-Тахрир» часто используется российскими силами в Крыму для преследования мирных активистов».

«25 января 2017 года адвоката Николая Полозова, который представлял преследуемого активиста и лидера крымских татар Ильми Умерова, задержали на несколько часов российской Федеральной Службой Безопасности. Умеров был заместителем председателя органа самоуправления крымских татар, Меджлиса, и обвинен в «сепаратизме» из-за критики попытки России аннексировать Крым», – подчеркивает Фридом Хаус.

В Крыму 27 граждан Украины под стражей

Украинское внешнеполитическое ведомство «с возмущением воспринимает такие действия оккупационных властей против независимых адвокатов».

«Они свидетельствуют о выходе на новый уровень политики запугивания, которая уже на протяжении трех лет проводится в оккупированном Крыму, об усилении давления на крымскотатарских лидеров, религиозных активистов и независимых журналистов, которых безосновательно, по политическим соображениям, обвиняют в экстремизме и других надуманных преступлениях», – отметила на брифинге в Киеве официальный представитель МИДа Украины Марьяна Беца 26 января.

Она напомнила, что «по информации украинских правозащитников, на территории оккупированного полуострова незаконно содержатся как минимум 27 граждан Украины».

Попытка «информационно» закрыть Крым

Преследование адвокатов в Крыму руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник называет проявлением «политического заказа определенных сил в России».

«Но мы можем только догадываться, какие минимальные при этом задачи поставили перед собой те, кто организовал преследование. Мы видим, что двух защитников в деле Ильми Умерова, по сути, выводят из процесса. Николая Полозова пытаются сделать свидетелем, после чего он не может защищать Умерова, а Курбединов теперь лишен физически такой возможности – он уже отбывает арест сроком в десять суток», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Ольга Скрипник считает, что противодействие российских силовых структур двум адвокатам в Крыму можно также расценивать в качестве попытки устрашения коллег, которые пытаются независимо защищали интересы граждан Украины на полуострове.

Аресты и давление на независимых адвокатов в Крыму запускает в действие «новый механизм», который может привести к устранению независимых защитников из политических процессов

«Нельзя исключать и того, что Россия пытается «информационно» закрыть Крым – сделать так, чтобы информация о политических делах от профессиональных и независимых адвокатов не попадала на политические площадки – в Совет Европы, ООН, ОБСЕ. Вероятно, используя такой механизм, Россия может добиваться, чтобы в политически мотивированных делах принимали участие лояльные к ФСБ или к органам следствия защитники», – подчеркивает Ольга Скрипник.

Аресты и давление на независимых адвокатов в Крыму, по мнению Ольги Скрипник, запускает в действие «новый механизм», который может привести к устранению независимых защитников из политических процессов.

«Мы видим продолжение весьма планомерной политики России – попытку взять под контроль институт адвокатуры. Эта практика переносится и на территорию Крыма для того, чтобы контролировать все политические процессы над гражданами Украины в Крыму», – считает Ольга Скрипник.

После аннексии: от устрашения до запугивания

Координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева считает, что события последних нескольких дней – задержание адвоката Николая Полозова и арест адвоката Эмиля Курбединова могут иметь непредвиденное или негативное продолжение.

«И до этого к этим адвокатам со стороны российской власти было повышенное внимание. Их задерживали во время пересечения границы, проводили беседы, препятствовали в проведении адвокатской деятельности. Проводили по отношению к ним целенаправленную политику оккупационных властей по устрашению и запугиванию. В случае с Эмилем Курбединовым оккупационные власти могли ограничиться просто штрафом или исправительными работами», – говорит Тамила Ташева корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тамила Ташева отмечает, что в ходе преследования адвоката Эмиля Курбединова российские власти изъяли оборудование, которое может содержать информацию частного характера.

«Известно, что этот адвокат вел и другие дела на территории Крыма, они «подвиснут» на некоторое время. С другой стороны, это удар по подзащитным и создает довольно опасный прецедент. «КрымSOS» и другие международные правозащитные и общественные институты, занимаемся тем, чтобы это административное дело против Эмиля Курбединова не превратилось в уголовное по решению оккупационной власти», – подчеркивает Тамила Ташева.

На независимых адвокатов осуществлялась психологическое и информационное давление, в том числе и на членов их семей

После аннексии крымского полуострова, по мнению Тамилы Ташевой, институт независимой адвокатуры, фактически, исчез на некоторый период времени.

«На независимых адвокатов осуществлялась психологическое и информационное давление, в том числе и на членов их семей. Длительное время адвокаты на территории Крыма вообще не работали. И только недавно, где-то года полтора назад российские адвокаты начали участвовать в таких резонансных делах, как дело Ахтема Чийгоза, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и Ильми Умерова.

Все эти адвокаты могут работать и на территории России. Те же, кто работал на полуострове до его аннексии, до сих пор испытывают прессинг со стороны российской власти», – утверждает Тамила Ташева.