Возможна ли совместная историческая память о Второй мировой войне?

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Разные войны», где на примере школьных учебников разных стран показаны различия в описании и восприятии Второй мировой войны.

Организатором выставки стала рабочая группа «Историческая память и просвещение» Гражданского форума ЕС – Россия.

Группа была создана в 2013 году, и первоначально выставку планировалось подготовить к маю 2015-го. Но, поскольку все участники рабочей группы работают на волонтерских началах, то в установленные сроки уложиться не удалось. И теперь авторы выставки считают, что это – к лучшему, поскольку в массовом потоке юбилейных мероприятий такая скромная экспозиция могла затеряться. А она заслуживает внимания как профессионалов (то есть, учителей истории), так и самой широкой аудитории.

На предложение создать совместный проект откликнулись историки России, Германии, Италии, Чехии, Польши и Литвы. Пришедшие на открытие в Санкт-Петербурге, поинтересовались, почему на выставке не представлены экспонаты из Украины?

В ответ один из создателей и куратор выставки, председатель Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» Роберт Латыпов заметил, что в этом случае выставка, скорее всего, не была бы разрешена.

Кстати, первоначально Гражданский форум ЕС – Россия планировал показать данный проект в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Но из Смольного поступил негласный запрет, и тогда в качестве альтернативного варианта возникла идея показать выставку в академии постдипломного педагогического образования, мотивируя это тем, что здесь часто бывают школьные учителя истории.

Совместный парад вермахта и РККА: «Это – исторический факт»

Предваряя открытие выставки, 1-й проректор Академии Александр Горшков сказал, что для российской стороны представляется важным противостоять фальсификации истории. В частности – попыткам возложить на Советский Союз и Германию равную ответственность за начало войны и принизить роль Красной армии в победе.

Сталин пытался как можно дальше отодвинуть начало Великой Отечественной войны и нападение фашистской Германии на Советский Союз. И именно этим он руководствовался, идя на временное сотрудничество с режимом Гитлера

«Мы будем отставать свою позицию на самом высоком политическом уровне», – пообещал Александр Горшков.

Позже, в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он признал, что вовсе не является сторонником замалчивания «трудных вопросов истории». Например, таких, как совместный парад вермахта и РККА, прошедший 22 сентября 1939 г. в Бресте. «Это – исторический факт. Но нельзя и придавать ему значение, связанное с причинами развязывания Второй мировой войны тоже нельзя», – считает Горшков.

При этом проректор убежден, что заключение пакта «Молотова – Риббентропа» со стороны тогдашнего российского руководства было необходимой мерой: «Сталин пытался как можно дальше отодвинуть начало Великой Отечественной войны и нападение фашистской Германии на Советский Союз. И именно этим он руководствовался, идя на временное сотрудничество с режимом Гитлера», – настаивает первый проректор СПб АППО.

Когда для Литвы закончилась Вторая мировая война?

Подобная точка зрения часто звучит в российских средствах массовой информации и является, по сути, официальной. Однако, во многих других странах, принимавших участие во Второй мировой войне, в том числе и в тех, чьи школьные учебники представлены на выставке «Разные войны», советско-германский договор о ненападении и секретные протоколы к нему оцениваются по-другому.

К примеру, литовский стенд на выставке озаглавлен «Торжество советского диктатора». Генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис (Dainius Numgaudis) выразил несогласие с тем, что историческую правоту нужно отстаивать, используя политический авторитет.

Литва была одной из стран, которые в результате «Пакта Молотова–Риббентропа» утратили государственный суверенитет. Поэтому не случайно, что отношение к этому документу здесь совсем не такое, как в России.

Мы думаем, что первым сигналом (начала войны – А.П.) было отторжение Гитлером Клайпеды от Литвы

Об этом господин Нумгаудис напомнил, выступая на открытии выставки. Как и о том, что партизанами в Литве принято называть участников вооруженного антигитлеровского и антисоветского сопротивления – то есть «лесных братьев», которые на территории Литвы действовали до начала 60-х годов. Да и хронологические рамки Второй мировой здесь отличаются от российских.

«Мы думаем, что первым сигналом (начала войны – А.П.) было отторжение Гитлером Клайпеды от Литвы.

А 11 марта 1990 года является для литовцев тем днем, когда официально все последствия Второй мировой войны для нас были закрыты», – отметил Дайнюс Нумгаудис в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

«Трудные вопросы» польской истории

Если Литва на 50 лет лишилась международной субъектности, то Польша, которая также подверглась большим испытаниям в результате сталинско-гитлеровского сговора в августе 1939 года, сохранила государственный суверенитет, хотя и попала в зону советского влияния. Не случайно, польский стенд носит название «Союзник без права голоса».

Мы стремились показать специфические моменты для каждой из представленных здесь стран, показать то, что ранее было неизвестно за пределами данной страны

Варшавский историк Алиция Ванцеж-Глуза (Alicja Wancerz-Gluza), которая является одним из соавторов выставки, отмечает: «Мы стремились показать специфические моменты для каждой из представленных здесь стран, показать то, что ранее было неизвестно за пределами данной страны. Однако тема Второй мировой войны является универсальной, поэтому мы стремимся показать нашу работу везде, где только можно».

При этом авторы воздерживаются от каких-либо личных оценок и к историческим событиям, и к их освещению в школьных учебниках, предоставляя посетителям возможность ознакомиться с цитатами и фотографиями, приведенными в школьных пособиях. И самостоятельно вынести суждение о том, как «спорные вопросы истории» освещаются в той или иной стране.

Кстати, к числу трудных вопросов национальной истории в Польше сейчас относят действия так называемых «проклятых солдат» (Żołnierze wyklęci). Вокруг этой группы антикоммунистического сопротивления очень много мифов, домыслов и фальсификаций, и польским историкам приходится буквально по частицам восстанавливать истинную картину событий.

Алиция Ванцеж-Глуза признает: «Это – тяжелая тема, потому что проблема в том, что “проклятые солдаты” были разрозненными группами партизан. Причем – группами абсолютно разными, среди которых были и бандиты. А теперь есть тенденция делать из них только героев. Конечно, об этом тоже нужно рассказывать, но при этом – следовать исторической правде, не затеняя невыгодные стороны», – подчеркивает польский историк.

«Не только ставить барьеры, но и совместно вспоминать»

Организаторы и первые зрители выставки задались вопросом: возможно ли примирение исторической памяти государств, которые в годы Второй мировой сражались друг с другом? И которые до сих пор по-разному воспринимают итоги войны и дают зачастую противоположные оценки одним и тем же фактам?

Роберт Латыпов в этой связи напомнил, что несколько лет назад был создан совместный франко-германский учебник истории, а совсем недавно – российско-германское учебное пособие, где авторы с разных сторон подошли к освещению «трудных вопросов истории».

Корреспондент «Голоса Америки» поинтересовалась, считает ли Роберт Латыпов возможным создание российско-польского и российско-литовского учебников?

«Я хотел бы, чтобы они появились, – сказал председатель Пермского краевого отделения “Мемориала”. – Другое дело, чтобы ни один из этих учебников не подавался как истина, и чтобы они не были единственными источниками исторических знаний.

А если бы российские, польские и литовские историки собрались для совместной работы – это было бы очень хорошо. Это было бы сигналом к тому, что мы, оказывается, можем не только воевать друг с другом и обмениваться санкциями, ставить барьеры и так далее. А что мы можем еще и договариваться, и совместно вспоминать», – подытоживает Роберт Латыпов.