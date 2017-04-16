Александр Расторгуев: задержания не снизят общественную активность в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержано несколько десятков участников акции «оппозиционная прогулка». По различным данным, в бронированные полицейские автобусы было посажено от сорока до ста человек. Задержанных отвезли в разные полицейские участки, сотрудники которых не торопятся с оформлением протоколов.

Как рассказал корреспонденту «Голоса Америки» координатор общественного движения «Артподготовка. Санкт-Петербург» Александр Расторгуев, подобные акции он и его единомышленники проводят еженедельно с осени прошлого года. Гуляющие фотографируются у какого-нибудь исторического памятника, держа в руках листки с буквами, которые вместе составляют фразу: «Не ждем, а готовимся».

До последнего времени все происходило исключительно мирно, отмечает Расторгуев.

«16 апреля в 14 часов участники прогулки собрались у станции метро “Гостиный двор”, – продолжает активист. – В этот раз нас пришло порядка двухсот пятидесяти человек. К нам подошли сотрудники полиции, мы с ними поговорили, и они сказали: “Идите, гуляйте. У нас к вам претензий нет”. А я сказал под запись видеокамер: “Если к нам пристанут какие-нибудь провокаторы, забирайте их, мы не имеем к ним никакого отношения”. После этого мы пошли по Невскому проспекту к Дворцовой площади».

На площади участники акции увидели пять автозаков и большое количество полицейских. Вскоре к гуляющим подошел прохожий, которого они характеризуют как «провокатора». Он начал оскорблять Александра Расторгуева и его спутников, называя их «предателями» и «пятой колонной». Когда координатор «Артподготовки. Санкт-Петербург» обратился к подполковнику полиции с просьбой задержать этого человека, полиция начала задерживать участников «прогулки оппозиции» и заталкивать их в автозаки. По мнению Александра Расторгуева, было задержано около ста человек.

Правда, по приезде в полицейские участки многих задержанных немедленно отпустили. «Предъявить-то нам нечего, у нас же не было ни лозунгов, ни плакатов», – говорит Расторгуев, которого вместе с группой единомышленников привезли в 28-е отделение полиции на улице Марата.

Задержание участников оппозиционной прогулки в Санкт-Петербурге произошло на той же неделе, что и арест Вячеслава Мальцева. Александр Расторгуев склонен связывать эти события, тем более что Мальцев, когда приезжал в город на Неве, сам возглавлял эти акции. «Получается, что, арестовав Вячеслава в четверг, силовики нами “закрыли“ неделю», – иронизирует Расторгуев. И добавляет, что власти города давно искали повода задержать его, поскольку он известен как один из организаторов всероссийской акции протеста водителей-дальнобойщиков.

При этом гражданский активист уверен, что задержания и аресты не приведут к снижению уличной активности. «У нас скоро Первомай, а в этот день оппозиция традиционно выходит своей колонной с четкими политическими требованиями. И я думаю, что после задержаний и 26 марта, и сегодняшних событий на 1 мая выйдет гораздо больше народу, чем обычно», – отметил координатор общественного движения «Артподготовка. Санкт-Петербург» Александр Расторгуев в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».