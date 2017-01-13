Что будет с Исаакиевским собором?

В Санкт-Петербурге обостряется ситуация вокруг возможной передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В самом конце декабря появилась неофициальная информация о том, что губернатор Георгий Полтавченко подготовил соответствующее распоряжение, которое будет оглашено сразу после праздников.

10 января градоначальник заявил: «вопрос решен», добавив при этом: «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию. Как работал, так и будет работать».

Вопрос о передачи самого крупного в Санкт-Петербурге собора в собственность РПЦ возник не впервые. Гражданские активисты и представители оппозиционных фракций в Городском Законодательном собрании Санкт-Петербурга надеются, что и на этот раз им удастся отстоять Исаакиевский собор от передачи РПЦ. Тем более, что, как отметил в своем FB лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, в данном случае для реституции нет никаких правовых оснований: «Статья 11 федерального закона 327-ФЗ о передаче имущества религиозным организациям. Уполномоченный орган обязан разместить на своем официальном сайте в сети Интернет принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в недельный срок со дня принятия этого заявления к рассмотрению.

Ничего в Интернете нет… Значит, никакого официального заявления религиозной организации не существует. И не может быть никакого решения по нему», – считает депутат.

Вопрос – не политический, а «сугубо финансовый»

Коллега Вишневского по городскому парламенту, депутат от фракции «Партия роста», председатель комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник в комментарии для «Голоса Америки» сказал: «У нас всех на памяти прекрасный пример с Охта-центром, когда, по мнению многих, ситуация тоже была абсолютно безнадежной, и тем не менее, она разрешилась в интересах города. И я думаю, что это может быть символом того, что наши усилия не напрасны. В любом случае, нужно действовать, и тогда на вопрос, “а что ты сделал, чтобы этого не произошло?”, каждый из нас сможет ответить: “я сделал все, что мог”».

При этом Резник подчеркивает, что вопрос о принадлежности Исаакиевского собора – не политический и никак не связан с отношением того или иного горожанина к властям, к статусу Крыма, войне в Сирии и другим знакомым событиям. «И если все петербуржцы, несмотря на возможные разногласия по другим вопросам, в той или иной форме заявят свою позицию по Исаакию, я уверен, что мы сможем его отстоять», – считает политик.

Максим Резник добавил, что собор приносит городу значительный доход именно в качестве одного из самых посещаемых туристических объектов. Лишь в прошлом году здесь побывали 3,9 млн российских и зарубежных туристов. «И это лишний раз подтверждает тот тезис, что ситуация развивается не в правовой плоскости и не в религиозной. Этот вопрос – сугубо финансовый. И сегодня те, кто выступает за передачу собора от города к одной из религиозных конфессий, озабочены исключительно стяжательством», – считает председатель комиссии по образованию, культуре и науке Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

От серебряных рублей к «деревянным»

Директор государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-памятник “Исаакиевский собор”», народный артист Российской Федерации Николай Буров сообщил, что на реставрацию храма ежегодно затрачивалось не менее 100 миллионов рублей. «Мы сейчас повторяем реставрационные работы, проведенные в послевоенное время, и гарантия сейчас будет на значительно более время, чем давалась нашими предшественниками», – отметил Буров в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

В целом же, собор тратит на восстановительные работы не менее половины своего бюджета. А бюджет год от года значительно меняется. Директор музея памятника свидетельствует: «В 2004 году наш бюджет составлял 190 миллионов рублей, в 2008-м – 360 миллионов. Не увеличивая цену на билеты в течение последних семи лет, мы в прошлом году все-таки умудрились собрать бюджет под 800 миллионов рублей», – рассказывает Николай Буров.

При этом он отмечает интересное совпадение: только на новую систему подсветки Исаакиевского собора в 2016 году было потрачено 26 миллионов рублей – ровно столько же, сколько в XIX веке было потрачено на его строительство. Разница лишь в том, – напоминает директор музея-памятника, что царские рубли были серебряными, а нынешние принято называть «деревянными».

На вопрос о количестве прихожан Исаакиевского собора Николая Буров ответил: «Ну, судя по тому, как приходят (на службы) – от сорока до восьмидесяти человек. Это сегодня, раньше было меньше, сейчас – больше. Это растущий приход, наверно, когда-нибудь он будет еще больше, но сейчас он меньше приходов многих других старых храмов».

Собеседник «Голоса Америки» также отметил, что никаких пожертвований на собор со стороны РПЦ никогда не было. «Мы бы никогда и не взяли такие пожертвования. И до сегодняшнего дня мы являемся, скорее, благотворителями. Мы помогаем приходу, поддерживаем приход, не заикаясь ни о каком возмещении. Хотя, в принципе, меня можно привлечь за это к ответственности, потому что я, с точки зрения существующего закона, нарушаю какие-то правила. Но мы считаем, что должны шефствовать над нашими приходами. Мы всегда бесплатно принимаем паломнические группы, организуем для них экскурсоводов. Потому что эти люди – не праздные туристы, они едут прикоснуться к храму, который когда-то был главным в Российской империи», – подчеркивает Николай Буров.

«Ничто не мешает назвать Исаакиевский собор действующим храмом»

Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви напоминают, что даже в дореволюционные времена он не принадлежал РПЦ. Директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Николай Смирнов отмечает, что в этом заключалась государственная политика того времени. «То, что Исаакиевский собор находился в ведении Министерства внутренних дел, тогда никого не удивляло,- напоминает Смирнов. И продолжает, - правда сама Русская православная церковь говорит о том, что в условиях, когда церковь и государство не были разделены, было все равно, по какому ведомству проходит то или иное сооружение».

Однако историк полагает, что в таком утверждении больше лукавства, чем истины.

Подчеркивая, что высказывает свою личную точку зрения, Николай Смирнов в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» сказал, что никакой целесообразности с точки зрения культуры, в передаче Исаакиевского собора РПЦ нет. «Здесь есть интерес Русской православной церкви получить в свои руки еще одно сооружение, которое будет приносить ей прибыль. Я не удивляюсь, что в тех условиях, в которых мы сегодня существуем, подобная мысль в головах иерархов РПЦ присутствует», - отмечает эксперт.

Кстати, помимо дохода непосредственно от использования собора церковь заявила, что хотела бы получать еще и субсидии от города. «Меня это тоже не удивляет», – говорит Николай Смирнов. – В условиях, когда власть позволяет церкви делать больше того, что она может, подобные явления вполне закономерны».

При этом директор Санкт-Петербургского института истории подчеркивает, что Исаакиевский собор всегда являлся не только культовым сооружением, но был и остается памятником культуры и архитектуры. «До революции Исаакий был приходским храмом, и ничто не мешает назвать его действующим храмом. Насколько я знаю, службы там ведутся ежедневно, и никого это не смущает. Но для меня крайне непонятна ситуация, при которой служители церкви заявляют о том, что им неприятно, когда во время ведения службы они видят расхаживающего по залу служителя музея. Что поделать – надо научиться не обращать на это внимания. Церковь выполняет свою функцию, а служитель музея – свою», – советует ученый-историк.

На вечер пятницы 13 января у ступеней Исаакиевского собора намечен народный сход, участники которого будут выражать протест против передачи собора Русской православной церкви. Упомянув об этом факте, Николай Смирнов отметил, что, по его мнению, данный вопрос должен решаться не путем уличных акций, а в ходе переговоров между представителями РПЦ и городских властей. «Мы живем в светском государстве, и здесь такой диалог вполне возможен. А ситуация, когда вопросы решаются по принципу: “мне это нравится, отдайте это мне”, по-моему, не нормальна », – считает он.

Между тем, есть сведения, что Московской патриархии может быть передан и храм Спаса-на-Крови, который сейчас юридически входит в комплекс ГМП «Исаакиевский собор». Об этом, в частности, обмолвился Николай Буров. Кстати, на вопрос «Голоса Америки», планирует ли он оставаться директором комплекса после передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, Буров уклончиво заметил: «Я собираюсь пожить еще немножко на этом свете. Отвечу так и поставлю многоточие…».