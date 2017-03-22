AP: Манафорт занимался продвижением интересов Владимира Путина

Как выяснило информагентство Associated Press, бывший руководитель избирательного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера для продвижения интересов президента России Владимира Путина.

В 2005 году, когда российско-американские отношения при президенте Джордже Буше-младшем ухудшались, Манафорт составил стратегический план, который, по его словам мог «принести большую пользу правительству Путина».

Манафорт вступил в контакт с близким соратником Путина, российским алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской. Он подписал ежегодный контракт стоимостью 10 миллионов долларов, который начал действовать в 2006 году, и поддерживал деловые связи по крайней мере до 2009 года.

Работа была описана в интервью с людьми, знакомыми с ситуацией, и в конфиденциальных деловых документах, оказавшихся в распоряжении Associated Press.

Манафорд подтвердил информагентству факт работы с Дерипаской, отметив, что ее незаслуженно считают чем-то предосудительным.