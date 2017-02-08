Усиление присутствия НАТО в Балтии: символическое и практическое значение

Во вторник, 7 февраля, в литовский город Рукле прибыл международный батальон передового базирования НАТО под командованием Германии.

Приветствуя контингент союзников, президент Литвы Даля Грибаускайте отметила: «Еще никогда в Литве не размещали такие крупные альянса. Это направляет четкую сигнал всем: НАТО является сильным и единым альянсом».

Министр обороны ФРГ Урсула фон Ляйен, которая также присутствовала на церемонии построения международного контингента, заявила: «Свобода Литвы никогда больше не будет принесена в жертву».

На данный момент в Литву уже прибыли 130 военнослужащих Бундесвера из 450 объявленных. Кроме того, в международном батальоне в ближайшие два года будут служить военные из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии.

Решение об усилении военного присутствия сил Североатлантического альянса было принято после неоднократных провокаций российских военных судов и самолетов в акватории Балтийского моря.

Как объявил командующий Объединенными силами НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), генерал Сальваторе Фарина, подобные меры помогут «избежать конфликта, сдержав потенциального агрессора».

Предотвратить повторение крымского сценария

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» литовский военный аналитик Вайдас Сальджюнас отметил, что для балтийской республики прибытие натовского батальона имеет не только символическое, но и практическое значение. Он также подчеркнул, что, не смотря на общие стандарты, у армии каждой из входящих в Альянс стран есть свои особенности. «И поскольку военнослужащие семи стран приехали не на пять-десять дней для участия в маневрах, а будут находиться у нас длительное время, это создает прекрасную возможность изучить их особенности и перенять опыт. Таким образом, будет усиливаться интеграция натовских армий, а это очень важно и для литовских военных, и, я надеюсь, для военных тех стран, которые прислали к нам свой контингент», - считает Вайдас Сальджюнас.

При этом, эксперт считает несостоятельными утверждения кремлевской пропаганды о том, что усилением своего присутствия вблизи российских границ НАТО создает взрывоопасную обстановку. «Конечно, дополнительные 1200 военнослужащих – это не та сила, которая может остановить наступление в случае конфликта. Но если будет предпринята попытка повторить крымский или восточно-украинский сценарий, то российская армия будет иметь дело не только с литовскими войсками, но также с немецкими, норвежскими, голландскими военными, и так далее», - подчеркивает собеседник «Голоса Америки». И добавляет, что в случае гибели или ранения солдата из этих стран в результате военного столкновения с российской армией, незамедлительно последует реакция на самом высоком уровне.

Какой-либо заметной реакции местного населения на прибытие натовского батальона в Рукле пока не наблюдается. Но, по мнению Вайдаса Сальджюнаса, размещение на долгосрочной основе союзнического контингента несет для местного бизнеса несомненную выгоду, поскольку увеличивается оборот торговли и повышается занятость в сфере услуг. «Я знаю, что в российской прессе уже звучали высказывания о том, что с приездом солдат из Западной Европы в принимающей стране неизбежно повысился преступность. Замечу, что силы правопорядка в местах дислокации Международного батальона усилены, но это, скорее, профилактическая мера. Натовские солдаты прекрасно знают, что они прибыли не в какую-то “банановую республику”, а в страну, где живут их союзники. Так что нет повода для беспокойства. Прибывшие будут жить в военном городке, а на выходных смогут выезжать в Вильнюс, Каунас и другие города. Они увидят нашу страну, и это – тоже хорошо», - заключает Вайдас Сальджюнас.

«Мы понимаем, что нужно исполнять союзнический долг»

Депутат литовского Сейма от партии консерваторов Мантас Адоменас также считает абсолютно необоснованными опасения Москвы по поводу прибытия военнослужащих НАТО в страны Балтии. «Что значит один дополнительный батальон по сравнению с несколькими дивизиями, которые Россия размещает вблизи наших границ!», - восклицает литовский парламентарий.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Мантас Адоменас подчеркнул, что развертывание международного батальона в Рукле – исключительно оборонительная мера. «Никаких сомнений по этому поводу быть не может, и никакой опасности это не представляет. А в литовском обществе даже не высказывается мыслей об угрозах кому бы то ни было», - уверяет политик.

Затронув тему оборонных расходов, Мантас Адоменас отметил: «В литовской элите есть понимание того, что нужно в полной мере исполнять свой союзнический долг. И, начиная со следующего года, мы достигнем нормы 2% от ВВП для финансирования армии. Этот минимум, который мы должны обеспечивать, можно назвать нашим домашним заданием. Но это еще не все. Наша армия участвует в различных военных операциях Альянса. Наш контингент был в Ираке в составе международной коалиции под командованием Соединенных Штатов», - привел пример он.

По словам депутата Сейма, в Литве сейчас активно обсуждается политика нового президента США Дональда Трампа. «Конечно, нам хотелось бы больше ясности относительного того, что международные соглашения и обязательства, включая то, что имеет отношение к НАТО, будут поддерживаться и новой администрацией в Вашингтоне. Пока же сигналы, которые до нас доходят, вызывают смешанные чувства. Опасениями это назвать нельзя, но мы ждем более четкой позиции Белого дома», - отмечает Мантас Адоменас.

Тяжелая бронетехника и ознакомительные встречи с молодежью

Увеличение присутствия военнослужащих НАТО в эти дни произошло не только в Литве. 7 февраля порядка двухсот военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны Эстонии более пятисот солдат из сухопутных сил США начали трехдневный пеший поход по территории республики вдоль границы с Россией. В ходе этого рейда американские и эстонские солдаты побывают в городах с преимущественно русскоговорящим населением – Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Помимо отработки боевых навыков участники похода будут знакомить со своей деятельностью местную молодежь.

А чуть ранее – 5 февраля на базу Национальных вооруженных сил Латвии в Адажи под Ригой прибыли свыше двухсот американских военнослужащих. Кроме того, из Польши сюда была отправлена тяжелая бронетехника – Латвии достанутся танки «Абрамс», а Литве и Эстонии бронемашины «Брэдли».

Объявлено, что американские военные пробудут в странах Балтии до лета этого года, пока их полностью не сменят международные батальоны, формируемые не в рамках двусторонних оборонительных договоров с США, а под эгидой НАТО в целом.