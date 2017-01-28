В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - День после 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады оказался сырым, туманным и промозглым. На Масовом поле под слоем воды предательски блестел лед, однако это не помешало сотням горожан придти сюда в выходной день и высказать свое мнение о передаче одного из символов Петербурга – Исаакиевкого собора в ведение Московсого патриархата.

Митинг пришлось проводить в форме «встречи депутатов с избирателями», поскольку городская администрация не дала разрешения на проведение полноценного митинга. При этом Смольный объяснил отказ тем, что на то же время в том же месте уже заявлены другие акции - представителей Национально-освободительного движения (НОД), которые в количестве около 700 человек намерены выступать якобы в первую очередь против политики Центробанка и его кредитной ставки.

Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намерен провести православный активист Иван Паньков. В результате форма «встречи с депутатами» исключила использование полноценной трибуны, звукоусилительной аппаратуры, флагов и транспарантов. Однако горожане принесли самодельные плакаты, которые крепили на одежду или головные уборы, воздушные шарики, а как условный знак противники передачи Собора надели синие ленточки – символ «небесной линии» Петербурга и градозащитного движения.

«Специалисты РПЦ не задумывались о модели управления собором»

Депутаты вынуждены были беседовать с избирателями, стоя на самодельной скамье, возвышаясь над толпой на полметра. Небольшой мегафон пришлось убрать по требованию полиции и выступающим приходилось говорить очень громко. А рядом на митинге НОДа, на который пришло около двух десятков человек, из мощных колонок неслись патриотические песни. В то же время вокруг импровизированной трибуны протестующих собралось около 4 тысяч человек. Люди приходили, ставили подписи против передачи собора, кто-то оставался послушать ораторов. Непрерывный поток людей с синими лентами двигался от ближайших станций метро.

Перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник, член совета по правам человека Наталья Евдокимова, координатор местного отделения движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Депутат ЗакСа Алексей Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе».

Также он добавил, что музейное сообщество подсчитало: переезд музея Исаакиевского собора обойдётся бюджету в 3 млрд рублей, эти деньги потребуются не только на собственно переезд, но и на капитальный ремонт зданий, которые были передану музею после передачи РПЦ Смольного и Сампсоньевского соборов.

Позже, в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Ковалев рассказал, что «борьба за Исаакиевский собор» будет продолжена по нескольким направлениям: «Референдум будем требовать. В суд мы подали иск о неправомерной передаче Исаакия. Многие, кстати, хотели присоединиться к нашему иску, но сейчас не дают его зарегистрировать», - посетовал депутат.

И продолжил: «Я пытаюсь наладить нормальный диалог с представителями патриархии. Вместе с представителями секции охраны памятников Союза архитекторов, руководством Союза ученых Санкт-Петербурга и движения “Живой город” мы подписали письмо патриарху и попросили его привлечь к оценке данной ситуации совет по реставрации при патриархии. И надо сказать, что никто из специалистов Русской православной церкви, кто занимается непосредственно музейным делом, не оценивал той или иной модели управления Исаакиевским собором», - свидетельствует Алексей Ковалев, который считается в Санкт-Петербурге одним из основателей градозащитного движения еще в конце 1980-х годов.

О «дедовских наганах» и народном ополчении

Во время митинга в той или иной форме упоминались и скандальные реплики вице-спикера Государственной думы, а в недавнем прошлом – ведущего Первого канала Петра Толстого. Осуждая акции в защиту Исаакиевского собора, он публично посетовал, что посредине зала там до сих пор «болтается» маятник Фуко (на самом деле, снятый еще в 1986 году), и что на балконе собора туристам предлагают выпить шампанского. Эти высказывания дали повод заподозрить, что сам Толстой, по крайней мере, тридцать лет внутри Исаакия не был. И тут же нашлись желающие устроить для него экскурсию с посещением не только этого собора, но и других исторических достопримечательностей, чтобы представитель законодательной власти убедился в том, что нигде в музеях Петербурга спиртное посетителям не предлагается.

Но еще большее возмущение вызвало его высказывание на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС: «Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, – продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Позже вице-спикер принес извинения главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде, сказав, что не имел в виду никаких национальностей.

Однако, депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, который с самого начала был среди активных противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, не считает инцидент исчерпанным. «Извинения господина вице-спикера я лично не принимаю, то, что он общался с господином Бородой, мне совершенно не интересно, поскольку в заявлениях Толстого имелся в виду я, а не Борода. Мои претензии не сняты, вопрос не закрыт, уже готов текст официального заявления в Следственный комитет России на имя Бастрыкина – мои адвокаты мне подготовили очень обстоятельное заявление с аргументацией. Утром в понедельник будет отправлено в Москву в Следственный комитет заявление о преступлении», - сказал Борис Вишневский в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки». И добавил: «Кстати, по поводу упомянутых господином Толстым наганов. Мои деды впервые взяли в руки оружие в 1941 году, когда добровольно пошли в народное ополчение защищать этот город от нацистов».

Первые трудности с проходом в музей «Исаакиевский собор»

Акция на Марсовом поле продлилась чуть больше часа. После этого одна часть присутствующих осталась около Вечного огня, чтобы задать интересующие их вопросы оппозиционным депутатам Заксобрания, а другая часть направилась к Исаакиевскому собору на экскурсию.

И тут выяснилось, что с 16 часов продажа билетов в музей «Исаакиевский собор» была прекращена. Как объяснили пришедшим, это было связано с тем, что внутри собора началась церковная служба. Вместе с тем, кто успел пройти по билетам до этого времени, смогли спокойно оставаться внутри собора. Среди них было несколько участников протестной акции на Марсовом поле. Они развернули рукописный плакат с надписью «Музей – городу!» и стали делать селфи на фоне церковной службы. Вызванные в собор сотрудники полиции не стали вмешиваться в происходящее и позволили участникам акции мирно разойтись.