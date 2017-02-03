К чему приведет отмена «Закона о шлепках»?

В России не утихают дискуссии по поводу принятого Государственной Думой и утвержденного Советом Федерации закона о декриминализации побоев в отношении членов семьи и близких людей. Закон вступит в силу после подписания его президентом РФ.

Еще на стадии прохождения документа в Госдуме в пояснительной записке к нему говорилось, что с его принятием «предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения “побоев в отношении близких лиц” из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям».

На деле это означает, что административная ответственность за совершенные впервые и не причинившие вреда здоровью побои устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, обязательных работ от 60 до 120 часов, либо штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Идя навстречу «пожеланиям трудящихся»

Нынешний документ, подготовленный группой депутатов Госдумы, стал своего рода «ответом» на внесенные летом прошлого года изменения в статью 116 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривала уголовное наказание для близких лиц вплоть до двух лет лишения свободы за причинение физической боли, не повлекшей вреда для здоровья.

Депутат Елена Мизулина, являющаяся одним из лоббистов закона о декриминализации семейных побоев, обосновывала свою инициативу стремлением идти навстречу пожеланием россиян. В интервью телеканалу Russia Today она сказала, что поправки в УК, получившие, по ее словам, «меткое название “закона о шлепках”», привели к тому, что «последние полгода за любое прикосновение к ребёнку стали возбуждаться уголовные дела.

И как только возбуждается уголовное дело, детей сразу изымают из семьи. Это вызвало недовольство общества. С июля начались протесты. 213 тысяч подписей были переданы в приёмную президента», – уверяет Мизулина.

Между тем, по данным Росстата, в стране растет число преступлений, связанных с побоями в семье. При этом, самыми незащищенными оказываются женщины: они подвергаются избиениям в два раза чаще, чем дети и в восемь раз чаще, чем мужчины.

«Насилие стало пропагандироваться, как образ жизни»

Корреспондент «Голоса Америки» попросила прокомментировать новый закон экспертов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева считает, что вступление в силу закона о декриминализации побоев в отношении членов семьи приведет к тому, что механизмы для борьбы с домашним насилием перестанут работать.

«У нас не появится никаких методов без совершенно четко предупреждения и профилактики (домашнего насилия – А.П.). И государство дает знак, что это – нормально, что это – допустимо, и, может быть, даже что это – желательно, поскольку без этого нельзя обойтись», – оценивает ситуацию правовед.

По словам Аниты Соболевой, в нынешних условиях это будет воспринято как дальнейшее преобладание права сильного. При этом, собеседница «Голоса Америки» обратила внимание на то, что жертвами домашнего насилия, помимо женщин и детей, все чаще становятся пожилые люди, в частности – пенсионного возраста родители, живущие со своими взрослыми детьми.

«Просто об этом мало пишут, потому что они меньше жалуются, – констатирует Соболева. – Но старики все чаще становятся жертвами избиений. На них нападают их же дети, чтобы отобрать пенсию и потратить эти деньги на водку. Либо просто для того, чтобы они побыстрее ушли в мир иной и освободили жилплощадь».

Воспитание детей с помощью силы, точно также как рукоприкладство в отношении женщин, сторонниками закона о декриминализации домашних побоев подается как возврат к традициям домостроя. Анита Соболева по этому поводу сокрушается, что теперь, возможно, следует ждать разрешения пыток. «Сейчас насилие стало пропагандироваться, как образ жизни.

И мы это видим на примере радикальных групп, требующих запрета фильма “Матильда”. Они прямо говорят, что в противном случае будут прибегать к поджогам кинозалов. И они считают, что это – нормально, они получили посыл, что нужно применить силу, тогда тебя услышат. А слабый – всегда сам виноват», – заключает доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

«Злостные правонарушители будут оставаться безнаказанными»

Ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова сослалась на недавний опрос ВЦИОМ, согласно которому, «треть респондентов признала, что случаи домашнего насилия бывают в семьях их знакомых. А каждый десятый признал, что подобное бывает и в его собственной семье», – отмечает правозащитница.

«Сторонники принятия нового закона вслед за госпожой Мизулиной называют побои “шлепками”. Но судебная практика свидетельствует, что это настоящие удары, часто – многократные, и во многих случаях это приводит к более серьезным повреждениям. Поэтому нельзя говорить о том, что, мол, гематомы или ссадины – это ничего серьезного, через неделю все пройдет, и не нужно придавать этому большого значения», – продолжает Евдокимова.

Безнаказанность насилия по отношению к слабому, по мнению члена СПЧ, приводит к пробуждению садистских наклонностей, которые особенно культивируются тоталитарными режимами. «Сейчас наши законодатели говорят, что за первые проявления насилия мы наказывать не будем, а в случае повторения – накажем. Но дело в том, что за повторное преступление наказание предусматривается частью второй статьи 20-й Уголовно-процессуального кодекса – так называемая процедура частного обвинения.

Она подразумевает, что потерпевший сам идет в мировой суд и возбуждает уголовное дело, в котором он сам должен доказать факт повторного избиения», – предупреждает Наталья Евдокимова. И поясняет, что жертвы насилия зачастую не очень хорошо разбираются в судопроизводстве и не умеют правильно заявлять ходатайства. «То есть, возможность возбудить дело есть, но она практически нереализуема», – констатирует Наталья Евдокимова.

По ее словам, многие избитые женщины боятся, что результатом попытки возбудить уголовное дело против насильника станет развод, то есть – потеря средств к существованию и моральная травма для детей. Поэтому предпочитают терпеть побои и издевательства и дальше.

«Таким образом, злостные правонарушители будут оставаться безнаказанными. А государство, словно, говорит: “бить можно, а штраф ты заплатишь из совместного семейного бюджета. Твоя жена будет этим огорчена, и скорее всего, не будет жаловаться”. Вот к чему, с моей точки зрения, приведет принятый Думой закон», – подытоживает ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова.