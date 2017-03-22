Волна антисемитских угроз тревожит еврейскую общину США

Перепуганные дети в спешке покидают школу в пригороде Вашингтона после электронного письма с угрозой теракта. В сотнях километров оттуда десятки еврейских культурных центров эвакуируют посетителей после угроз по телефону. В Филадельфии разгромлены сотни надгробий на старом еврейском кладбище.

По словам полиции, это – отвратительные преступления на почве ненависти, порождающие страх в еврейских общинах по всей стране. С начала года вандалы осквернили уже несколько еврейских кладбищ.

«Это преступления. Это уже не просто вандализм. В это невозможно поверить», – говорит сотрудник полиции Филадельфии Шон Траш.

«Осквернений кладбища такого масштаба не было уже 20 лет», – говорит глава Еврейской федерации Филадельфии Наоми Адлер. Десятки волонтеров пришли помочь в восстановлении кладбища.

Адлер и другие лидеры еврейской общины обеспокоены тем, что в стране началось возрождение антисемитизма.

«Поскольку эти инциденты происходили в разных местах и в разное время, нельзя сказать, стоит ли за этим одна группировка, один человек или 100 человек. Неважно, связаны ли эти преступления между собой, они заставляют людей жить в страхе и создают тревожную атмосферу», – говорит Адлер.

Расследование многих инцидентов продолжается, был задержан один человек.

Участившиеся угрозы

По данным Антидиффамационной лиги, начала января было получено более 170 угроз терактов в еврейских организациях в 38 штатах. Региональный директор организации в Вашингтоне Дорон Эзиксон считает, что это настоящая эпидемия.

«Множество угроз получили школы, синагоги и еврейские культурные центры. На местном и национальном уровне участились случаи появления изображений свастики», – говорит он.

В 2016 году полиция Вашингтона зафиксировала 107 преступлений на почве ненависти, на 66 больше, чем годом ранее. Однако особенно резко возросло количество преступлений на почве ненависти в отношении людей, исповедующих иудаизм.

«Пока неясно, чем это вызвано, однако это может быть связано с тем, что люди осмелели из-за некоторых явлений, которые происходят в стране», – считает глава вашингтонской полиции Питер Ньюшэм.

Президент Трамп осудил запугивание людей, выразив надежду, что число угроз снизится.

«Недавние угрозы в отношении еврейских культурных центров и вандализм на еврейских кладбищах напоминают нам, что, пусть наша нация разделена по политическому принципу, мы едины в осуждении ненависти и зла во всех его проявлениях», – сказал Трамп в февральском обращении к Конгрессу и гражданам.

Американцы обеспокоены

Уровень ненависти и предрассудков в стране беспокоит большинство американцев, как показал недавний опрос общественного мнения.

Согласно опросу Университета Куиннипиак, 77 процентов избирателей считают, что предрассудки в отношении меньшинств в США представляют собой «очень серьезную» или «достаточно серьезную» проблему.

Люди различных вероисповеданий поднимаются на борьбу с волной преступлений на почве религиозной розни. Они призывают принять жесткие меры для обеспечения соблюдения законов о преступлениях на почве ненависти в тех 45 штатах, где таковые имеются.

Некоторые же продвигают программы, нацеленные на молодежь. «Мы разрабатываем программы в школах, посвященные тому, что значит быть гражданином Америки, как относиться к друг другу с пониманием и терпимостью, осознавая наше многообразие. В этом сила нашей страны», – говорит Эзиксон.

Сотни людей приняли участие в демонстрации против преступлений на почве ненависти у исторического здания Индепенденс-холл в Филадельфии, где были приняты Декларация независимости и Конституция США.

«Мы в едином порыве говорим, что не потерпим такого в нашей стране. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты», – заявил пастор Труман Брукс из Уэст-Честера, штат Пенсильвания.

«В нашей стране необходимо бороться с ненавистью, бросая ей вызов снова и снова, чтобы она отступила обратно в тот темный угол, откуда пришла», – добавил он.