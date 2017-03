Поколение «Next» против Путина?

МОСКВА – На церемонии вручения российской кинематографической премии «Ника» многие лауреаты – известные режиссеры и актеры –выступили в поддержку задержанных в ходе антикоррупционных акций, прошедших 26 марта в разных городах страны, и призвали власть прислушаться к мнению участников манифестаций. Об этом сообщили СМИ в среду, 29 марта. По федеральным телеканалам церемония не транслировалась.

«Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. Они боятся это делать – почему?» – сказал, в частности, режиссер Александр Сокуров, получивший премию в номинации «Честь и достоинство».

Слова Сокурова были встречены аплодисментами присутствовавших, передает «Эхо Москвы».

Режиссер Алексей Красовский со сцены призвал коллег по киноцеху повлиять на судьбу задержанных. «Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе», – цитирует его ТАСС.

В том же духе выступили глава театра «Ленком» Марк Захаров, актриса Елена Коренева и некоторые другие лауреаты «Ники».

Как сообщила в среду в своей статье для The Washington Post главный редактор еженедельника The New Times Евгения Альбац, 26 марта только в Москве были арестованы более 1030 человек.

«В какой-то момент в самом центре Москвы полиция просто начала арестовывать людей, упаковывая их в автобусы с металлическими решетками на окнах, – пишет она. – Некоторых била довольно сильно. Никто из протестующих не блокировал транспорт и не причинял никаких помех общественной жизни».

По словам Евгении Альбац, впервые на демонстрацию вышли молодые люди, родившиеся после распада Советского Союза – «поколение, у которого нет личного опыта тоталитарного правления».

Напомним, Госдепартамент США осудил массовые задержания в России.

Представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер заявил: «Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье. Задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей».

В среду, 29 марта, уважать свободу прессы призвала российские власти Международная неправительственная организация «Репортеры без границ», а эксперты ООН по правам человека призвали освободить мирных демонстрантов, задержанных в минувшие выходные во время антикоррупционных протестов по всей стране, и отменить уже вынесенные приговоры.

В России, тем временем, продолжаются дискуссии по поводу того, что стало первоосновой акций 26 марта. Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, считает, что здесь задействованы «комплексные причины».

«Одним из важных факторов стала очень технологично, точно и талантливо проведенная кампания, осуществленная штабом Навального, профессионально сделанное расследование и блестящая его презентация, благодаря которой фильм о коррупции Медведева посмотрело 15 миллионов человек, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Кроме того, важной составляющей масштабности акции стало то, что Алексей Навальный успел создать штабы своей избирательной кампании (в рамках президентской гонки) в целом ряде крупных городов страны. И это все, разумеется, легло на благодатную молодежную почву».

Игоря Яковенко убежден в том, что российская молодежь оказалась в ситуации «украденного будущего».

«Это уже стало общим местом, – констатирует он. – Потому что то, что происходит сейчас с нашим образованием, социальным лифтами – действительно полная катастрофа. У молодежи, которая родилась при Путине и выросла при нем, нет совершенно никаких перспектив».

Поэтому расследование, проведенное ФБК Алексея Навального, очень точно попало в цель, резюмировал глава фонда «Общественная экспертиза».

Руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» центра «Мемориал», правозащитник и социолог Сергей Давидис полагает, что причин для организации протестных акций было более, чем достаточно.

«Тут и сама по себе оскорбительная тема коррупции во власти, о чем говорится в расследовании, и полное игнорирование властями вопросов, которые задавало в связи с этим общество, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Это все наложилось на общее ухудшение экономической ситуации в стране в сочетании с тем, что подросло новое поколение, которые иначе воспринимают реальность. Плюс новые средства коммуникаций смогли донести до широкой аудитории все обстоятельства и подробности разоблачения (в отношении Дмитрия Медведева)».

Вместе с тем Сергей Давидис не думает, что верно утверждение, будто основной контингент протестующих составляла молодежь, – тем более несовершеннолетняя.

«Просто ее в этот раз было больше, чем обычно, по крайней мере, в Москве, – подчеркнул он. – Я был тому свидетелем. Но то, что молодежи действительно стало больше и что она вопреки обыкновению проявила активную гражданскую позицию – факт. А чтобы понять природу этого феномена, нужно проводить специальные исследования».

По данным СМИ, среди задержанных оказались 46 несовершеннолетних, а значительная часть протестующих пришлась на школьников и студентов.

По мнению Сергея Давидиса, у нового поколения, появившегося на свет при Путине, «проснулись интересы к общественным проблемам».

«Риторика «поднятия с колен» их уже совершенно не впечатляет, и они в гораздо большей степени воспринимают себя частью глобального мира», – заключает он.