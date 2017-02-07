Amnesty International: сирийские власти убили тысячи заключенных

Правозащитная организация Amnesty International сообщает, что сирийское правительство казнило сотни заключенных, поместив их тела в массовые захоронения, что классифицируется как военные преступления и преступления против человечности.

Согласно новому отчету организации, в период с 2011 по 2015 год были убиты от 5 000 до 13 000 заключенных, и нет оснований полагать, что казни в тюрьме Сайдная в пригороде Дамаска прекратились.

По словам правозащитников, большинство жертв были мирными жителями, выступавшими против режима Башара Асада.