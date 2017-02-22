Amnesty International: «Все более мрачный и все менее стабильный мир»

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной годовой доклад «Права человека в мире 2016/2017», начинающийся с печальной констатации: «В 2016 году государства и вооружённые группировки совершали многочисленные нарушения прав человека, и для миллионов людей этот год стал годом постоянных страданий. Авиаудары и уличные бои превратили в развалины значительную часть самого крупного сирийского города Алеппо, а в Йемене продолжались жестокие нападения на гражданское население. Мир в 2016 году становился все более мрачным и все менее стабильным – от Мьянмы, где положение рохинджа становилось всё более тяжёлым, до Южного Судана, где происходили массовые незаконные убийства, от жестоких репрессий инакомыслящих в Турции и Бахрейне до резкого учащения случаев использования сеющих ненависть высказываний во многих странах Европы и в США».

Критика в адрес Вашингтона

Уже в преамбуле документа серьезной критике подвергается новое руководство Соединенных Штатов: «Отвратительная предвыборная риторика Дональда Трампа воплощает в себе общемировую тенденцию проведения всё более озлобленной и сеющей рознь политики. Во всём мире лидеры и политики делали ставку на страх и разобщение, возлагая всю вину на «других» за реальные или надуманные трудности, с которыми сталкивался электорат».

Впрочем, предшественнику Трампа, Бараку Обаме тоже досталось от Amnesty International: «Президент Барак Обама оставляет после себя наследие, которое включает в себя и множество прискорбных провалов в деле защиты прав человека, в частности, расширение секретной программы ЦРУ по нанесению ударов с беспилотников и развитие колоссального механизма по ведению массовой слежки, разоблачённого Эдвардом Сноуденом».

Стоит, однако, отметить, что именно Барак Обама в январе 2014 года принял указ, пересматривающий некоторые аспекты работы спецслужб США по отслеживанию информации, чувствительной для безопасности страны. Этим документом была повышена прозрачность работы спецслужб, а также усилена защита частной жизни американцев и их гражданских свобод.

Россия: репрессии против правозащитников, приговоры активистам

В России, как говорится в докладе, репрессии и нарушения прав человека в описываемый документом период происходили регулярно и имели тяжелые последствия. «Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний... Правозащитников штрафовали и возбуждали против них уголовные дела в связи с их деятельностью. Было возбуждено первое уголовное дело за нарушение закона об «иностранных агентах».

Среди российских дел, о которых упоминается в докладе Amnesty International — присуждение штрафа размером более 2,2 миллионов рублей Людмиле Кузьминой - пенсионерке и координатору самарского отделения организации «Голос», занимающейся мониторингом выборов, Людмиле Кузьминой. Налоговые органы сочли доходом тот грант, который «Голос» получил от американской организации USAID, признанной в России «нежелательной», и обвинили Людмилу Кузьмину в том, что она неправомерно декларировала эти деньги в качестве пожертвования.

Суд в конце 2015 года вынес решение, что что Людмила Кузьмина не наносила вред государству и не использовала деньги для личного обогащения, но российские налоговики успешно это опротестовали в марте 2016-го, «после чего изъяли у неё машину, и ей прекратила поступать пенсия».

«Пакет Яровой» нарушает международные обязательства России

Принятые летом поправки в российские законы, известные как «пакет Яровой», по мнению правозащитников, во многом противоречат российским международным обязательствам в области прав человека: «были запрещены все виды миссионерской деятельности вне специализированных религиозных учреждений; операторы связи теперь обязаны хранить записи всех разговоров шесть месяцев, а метаданные — три года; увеличен максимальный срок наказания за экстремизм с четырёх до восьми лет лишения свободы; ужесточено наказание за склонение к участию в массовых беспорядках с пяти до 10 лет заключения».

Чечня: преследования несогласных продолжаются

«На тех, кто критиковал власти Чечни, нападали негосударственные субъекты, против них возбуждались дела, а правозащитники, освещавшие ситуацию в регионе, сталкивались с гонениями со стороны негосударственных субъектов» - говорится в российском разделе доклада Amnesty International о ситуации в Чечне.

Кроме того, руководство Чечни, отмечают правозащитники, преследовало своих критиков с помощью судебной системы: в частности, Жалауди Гериев, независимый журналист, известный критикой руководства Чечни, был в сентябре 2016 года приговорен к трём годам заключения якобы за хранение наркотиков. Его сообщение о том, что люди в штатском захватили его и пытали в лесу, а потом передали сотрудникам правоохранительных органов, заставившим его «признаться», было проигнорировано судом.

Сергей Никитин: против правозащитников в России начали заводить уголовные дела

Руководитель российского отделения Amnesty International Сергей Никитин в интервью «Голосу Америки» рассказывает о первом случае уголовного преследования по закону «об иностранных агентах»: «Речь идет о Валентине Череватенко и ее «Союзе женщин Дона». Ее обвинили в «злостном уклонении» от исполнения этого закона и, очевидно, опасаясь, что дело развалится, против нее возбудили еще одно уголовное дело. Таким образом, отдельно взятого представителя правозащитного мира запугивают фактическим применением Уголовного кодекса, сроком до 2 лет лишения свободы. Ее хотят наказать образцово-показательно, тем самым послав угрозу остальному сообществу».

По мнению Сергея Никитина, нынешние власти России преследуют правозащитников так же, как это делали в СССР: «Поведение государства на сегодняшний день в отношении правозащитников, по-моему, является более широкой копией того, как вел себя Советский Союз в отношении диссидентов. В основе этого, похоже, лежит та идеология, то видение мира, которые было разработаны в различных марксистско-ленинских учебных заведениях и в школах КГБ: все должно быть одобрено сверху».

«НКО – это нечто, что берет свою инициативу снизу. А власти, как это и тогда было, спрашивают: вам кто давал проявлять инициативу, товарищи? С чего вы вдруг решили, что вы можете инициативу снизу проявлять? Вот это неприятие того, что у людей могут быть какие-то свои взгляды, свои соображения - они лежат в основе той политики, которая проводится Кремлем» - полагает глава российского отделения Amnesty International.

Светлана Ганнушкина: преследование «народных заступников» — часть российского прошлого

Известная российская правозащитница, глава организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» привела строчки из поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Помните, там есть такие слова про героя, Гришу Добросклонова - «Ему судьба готовила/Путь славный, имя громкое/Народного заступника/чахотку и Сибирь»? Власть еще тогда чувствовала в «народных заступниках» оппонентов. Почему - потому что боится. Почему боится? Потому, что сама знает, что недоброе дело делает, и поэтому боится честных, порядочных людей».

Светлана Ганнушкина утверждает, что отношение у российского общества к правозащитным активистам более позитивное, чем у чиновников при исполнении: «С одной стороны, общество, понятно, склонно воспринимать то, что распространяется телевизором, эти флюиды, которые распространяются из телевизора и откладываются в сознание. А с другой стороны, это же самое общество, и даже сотрудники ФСБ, уж не говоря об МВД и прокуратуре, когда с ними лично что-то случается, идут к нам. На самом деле, подспудно общество понимает, кто его защищает».

«Когда эти люди к нам приходят, их спрашиваешь: «Ну, вот что же вы пришли-то? Ведь мы же вроде как ваши оппоненты, «иностранные агенты». А они говорят: «Да, будет вам, мы же все понимаем» - говорит российская правозащитница.