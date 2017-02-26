Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии

Недостаточная независимость судов, случаи неопустимого обращения со стороны правоохранителей и деятельность российских военных и сепаратистов вдоль административных границ в зонах оккупации – таковы, по оценкам международной правозащитной организации Amnesty International, главные факторы, обусловливающие нарушения прав человека в Грузии. На нынешней неделе организация опубликовала свой очередной доклад о ситуации с правами человека в мире за 2016 год. В документе представлена информация, касающаяся 159 стран и территорий.

Судебная система

Недостаточная независимость судей и избирательное правосудие в Грузии, отмечает Amnesty International, вызывает обеспокоенность как местных, так и международных наблюдателей.В данной связи в докладе приводятся несколько спорных судебных процессов, в том числе дело о правах владения оппозиционным телеканалом «Рустави-2», известным своей поддержкой партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое Национальное Движение» (ЕНД).

«Тбилисский апелляционный суд 10 июня 2016 года оставил в силе решение, принятое в 2015 году судом нижестоящей инстанции, о передаче прав собственности на оппозиционный телеканал «Рустави 2» бывшему владельцу. Тот заявил, что продал компанию более десяти лет назад под давлением тогдашнего правительства, сформированного ЕНД. Процесс начался уже после истечения срока давности, и считается, что его поддерживало нынешнее правительство с целью лишить ЕНД его рупора накануне парламентских выборов», – отмечается в докладе.

В настоящее время дело «Рустави-2» рассматривает Верховный суд Грузии. Власти отрицают свою заинтересованность в судебном процессе на право владения телеканалом, однако их оппоненты оспаривают данную позицию, утверждая, что грузинское правительство стремится «заглушить критический голос» оппозиционного телеканала. Более того, обвинения в адрес властей, цель которых – как предполагается, – прекратить публичное обсуждение ряда острых общественных проблем, стали звучать еще громче после того, как новое руководство Общественного Вещателя Грузии (ОВГ) заявило о планах реорганизовать канал и временно приостановить все передачи на ОВГ.

В то же время, по данным организации Transparency International – Georgia, с 2004 по 2012 год, телекомпания «Рустави-2» периодически меняла владельцев (почти 20 раз), причем все новые акционеры во время получения прав владения телекомпанией были, как правило, союзниками президента Михаила Саакашвили.

Что касается избирательного правосудия, то, ссылаясь на документ Комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, Amnesty International заявляет, что грузинские суды склонны одобрять взятие под стражу и осуждение на реальные сроки оппозиционеров, в то время как сторонники власти отделываются в подобных случаях денежными штрафами, и, не применяя к ним такой меры, как предварительное заключение, их зачастую отпускают под залог.

Свобода собрания и ЛГБТ- сообщество

По оценкам доклада, право на свободу мирных собраний в 2016 году оставалось «в большей степени без ограничений», но в то же время в документе упоминаются несколько случаев политически мотивированного насилия против оппонентов как со стороны активистов правящей партии, так и со стороны оппозиции.

В документе отмечается и тот факт, что Грузии не удалось сформировать «независимый следственный механизм» по борьбе с нарушениями прав человека правоохранительными органами.

Amnesty International затрагивает и положение ЛГБТ- сообщества, отмечая что, несмотря на обеспокоенность местных правозащитных организаций и офиса обмудсмена в связи с атаками на женщин, принадлежащих к ЛГБТ, налицо отсутствие эффективных расследований и привлечения виновных к ответственности. Так, в отчете упоминается факт нападения на трансгендера Зизи Шекиладзе в центре Тбилиси в октябре 2016 года, в результате которого Шекиладзе погибла. В феврале Тбилисский городской суд признал виновным в умышленном убийстве Зизи Шекиладзе Георгия Мурджикнели и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Оккупированные регионы

В докладе Amnesty International приводятся факты нарушения прав человка в находящихся вне контроля грузинских властей Абхазии и Южной Осетии, включая убийство Гиги Отхозория, который был в упор застрелен сотрудником абхазской таможни на территории, подконтрольной Тбилиси. Перечень нарушений, согласно организации, включает ограничение передвижения местных жителей российскими военными, неподобающее отношение к задержанным ими лицам, включая пытки и побои.

Возведение колючих ограждений вдоль границ оккупированных территорий также «негативно воздействовало» на экономические и социальные права местных жителей, которые полностью или частично утратили доступ к своим садам, пастбищам и пахотным землям.

О «тревожной обстановке», с точки зрения нарушений прав человека в оккупированных регионах говорится и в квартальном докладе министерства иностранных дел Грузии, опубликованном на нынешней неделе. Помимо незаконных задержаний людей российскими военными в зоне оккупации и продолжения перемещения линии оккупации вглубь территории, подконтрольной Тбилиси, в докладе говорится о лишении грузинских детей права получать образование на родном языке, после введенного абхазскими властями соответствующего запрета. Также, сказано в докладе грузинского МИДа, решение Сухуми о закрытии двух пропускных пунктов вдоль оккупационной линии, создаст проблему передвижения тем ученикам из Гальского района Абхазии, которым в отсуствие грузинских школ и незнания русского языка приходится ходить в школы на контролируемой Тбилиси территории.

Отметим, что Евросоюз в заявлении от 25-го февраля также призвал не закрывать пропускные пункты на административной границе, «которые ежедневно используют тысячи людей» и которые имеют ключевое значение для свободы передвижения местного населения, включая школьников.

«Подобное одностороннее решение противоречит обязательству работать в направлении повышения безопасности и улучшения условий жизни населения, пострадавшего от конфликта. Кроме того, это противоречит усилиям по нормализации обстановки, создавая атмосферу, которая не способствует долгосрочному разрешению конфликта и общей стабильности в регионе», – говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.