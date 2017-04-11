Amnesty International: Китай лидирует по числу смертных казней

Китай стал лидером по числу проведенных в прошлом году смертных казней. В США, напротив, количество исполненных смертных приговоров было минимальным за двадцать с лишним лет.

Такие данные привела во вторник правозащитная организация Amnesty International.

Более 90 процентов всех казней в мире приходится на долю пяти стран: Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и Пакистана.

Правозащитники зафиксировали вынесение в прошлом году более 3 тысяч смертных приговоров в 55 странах, что на 56 процентов больше, чем в 2015 году.

Amnesty International предполагает, что в Китае были казнены «тысячи» человек, больше чем в 23 других странах, вместе взятых, где смертной казни подверглись 1023 человека.

«В том, что касается смертной казни, Китай является лидером в худшем смысле этого слова, – заявил региональный директор Amnesty International по Восточной Азии Николас Бекелин. – Никто другой не проводит казни в таком масштабе. Никто не проводит их в такой тайне. Никто не приводит смертные приговоры в исполнение так быстро».