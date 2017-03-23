Военные власти Украины объясняют взрыв на военном складе диверсией

Украинские военные сообщили, что неизвестные диверсанты в четверг взорвали склад на военной базе на востоке страны, где хранились танковые снаряды, но при этом никто не пострадал.

Военная база, на которой хранилось 138 тысяч тонн боеприпасов, расположена в районе города Балаклея, примерно в 100 километрах от зоны противостояния украинских войск и пророссийских сепаратистов.

«По предварительным данным… в результате диверсии сегодня ночью в 02:46 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения… произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов», – написал в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вылетает в район взрыва в Харьковской области позднее в четверг.