Олбрайт и Хэдли выступили против изоляционистских настроений в США

Во вторник в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил проходят слушания на тему «Роль Америки в мире».

«Комитет изучил стратегическую ситуацию в мире, а также состояние американских вооруженных сил», – сказал во вступительном слове председатель комитета Мак Торнберри. «Мы обращали внимание на определенные проблемы в обеспечении безопасности, а именно: сдерживание угрозы ядерных атак и кибератак», – продолжал он, отметив, что комитету еще предстоит проделать большую работу.

Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, размер и боеспособность вооруженных сил США должны соответствовать роли, которую Америка намерена играть в мире, подчеркнул Торнберри.

С совместным заявлением на слушаниях выступили экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и бывший советник по национальной безопасности в администрации президента Джорджа Буша-младшего Стивен Хэдли. Они отметили значение обсуждения роли США в мире, учитывая полититические разногласия в стране и растущую нестабильность в мире.

«За прошедшие 70 лет и демократические, и республиканские администрации сходились во мнении, что безопасность и процветание Америки тесно связаны с здоровой политической и экономической ситуацией в мире. США преуспевают, когда у других стран мира есть стимул, чтобы сотрудничать с нами и вместе справляться с возникающими проблемами», – говорится в заявлении.

По мнению Олбрайт и Хэдли, при разработке политического курса необходимо учитывать распространенное в США мнение, согласно которому международная торговля, мигранты и глобализация в целом представляют собой угрозу для экономического благосостояния Америки. Вместе с тем они предупредили об опасности, связанной с возможными последствиями снижения вовлеченности США в мировые процессы.

«Мы считаем, что изоляционизм и уход не работают, – отмечается в заявлении Олбрайт и Хэдли. – Такая политика может нанести вред интересам не только тех, кто придерживается этой позиции, но и интересам США в целом, потому что наша безопасность и процветание зависят от наличия друзей в других странах, которые разделяют наши ценности, включая верховенство закона, свободу передвижения и доступа на рынки. Ни Россия, ни Китай не придерживаются этих приципов так, как мы».

Олбрайт и Хэдли подчеркнули, что вакуум, который может возникнуть в случае отказа США от активной глобальной политики, может быть заполнен Китаем и Россией, что будет означать возврат к миропорядку, основанному на балансе центров влияния и политическом и военном противостоянии основных мировых сил.

«Мировое лидерство Америки нельзя принимать как данность, однако изоляционизм также не предопределен. У нас есть возможность и, по нашему мнению, обязанность защищать те аспекты мировой системы, которые работают в 21 веке, и менять те, что не работают», – убеждены Мадлен Олбрайт и Стивен Хэдли