В Египте освободили американку, обвиненную в торговле людьми

Американка египетского происхождения, задержанная в Египте почти три года назад по обвинениям в торговле людьми, доставлена в США на американском военном самолете в сопровождении высокопоставленного представителя Белого дома, рассказал источник в администрации.

В минувшее воскресенье каирский суд оправдал Айю Хиджази и еще семерых человек, которые работали с бездомными детьми.

Хиджази освободили во вторник после почти трех лет в тюрьме.

Ее доставили на самолете на объединенную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона.

По словам анонимного источника в администрации, президент США Дональд Трамп в частном порядке попросил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси посодействовать этому делу, когда тот приезжал с визитом в Белый дом 3 апреля.

Публично во время встречи с египетским лидером Трамп это дело не упоминал.