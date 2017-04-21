В Египте освободили американку, обвиненную в торговле людьми

Айя Хиджази освобождена из тюрьмы и доставлена в США
Американка египетского происхождения, задержанная в Египте почти три года назад по обвинениям в торговле людьми, доставлена в США на американском военном самолете в сопровождении высокопоставленного представителя Белого дома, рассказал источник в администрации.
В минувшее воскресенье каирский суд оправдал Айю Хиджази и еще семерых человек, которые работали с бездомными детьми.
Хиджази освободили во вторник после почти трех лет в тюрьме.
Ее доставили на самолете на объединенную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона.
По словам анонимного источника в администрации, президент США Дональд Трамп в частном порядке попросил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси посодействовать этому делу, когда тот приезжал с визитом в Белый дом 3 апреля.
Публично во время встречи с египетским лидером Трамп это дело не упоминал.
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