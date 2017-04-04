Посол США в России – впервые после выборов в российских соцсетях

МОСКВА — Посол США в России Джон Теффт во вторник впервые с момента избрания нового президента Соединенных Штатов появился в русскоязычном сегменте сети Facebook и российской сети «Вконтакте», чтобы ответить на вопросы их пользователей.

Практика таких сессий из вопросов и ответов в соцсетях у Джона Теффта – давняя и наработанная, но в последнее время на то, чтобы пообщаться с гостями страницы посольства США в России, у дипломата просто не хватало времени.

В первую очередь, посол сказал о самом важном и трагическом для россиян событии последнего времени: «Я хотел бы выразить свое глубочайшее сочувствие семьям и близким тех, кто погиб в ужасном теракте в Санкт-Петербурге.

Американцы никогда не забудут, как российский народ выразил поддержку в трудное для США время, и сегодня мы поддерживаем россиян. Наши мысли и молитвы с российским народом

Как вы, наверное, знаете, вчера президент Трамп в разговоре с президентом Путиным выразил соболезнования от себя лично и от имени американского народа. Президент Трамп также предложил полную поддержку США в ответ на этот террористический акт и в привлечении виновных к ответственности.

Американцы никогда не забудут, как российский народ выразил поддержку в трудное для США время, и сегодня мы поддерживаем россиян. Наши мысли и молитвы с российским народом».

Джон Теффт также процитировал другого американского дипломата по этому поводу: «Как сказала посол США при ООН Никки Хэйли, снимки погибших и раненых людей в Санкт-Петербурге разрывают сердце. Можете быть уверены, что США будут поддерживать Россию в борьбе с экстремистами, которые продолжают бессмысленно наносить вред невинным людям».

Комментируя наиболее тревожные мировые новости, в частности, последние ракетные пуски, осуществляемые режимом в Северной Корее, и возможный ответ на них со стороны США, дипломат заявил: «Северной Корее и её народу нет необходимости бояться США или своих соседей в регионе, которые стремятся лишь к тому, чтобы жить в мире с Северной Кореей.

наши санкции остаются в силе, но мы будем готовы их ослабить, если Россия полностью выполнит свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями

С таким пониманием США призывают Северную Корею отказаться от своих программ развития ядерных вооружений и баллистических ракет, и воздерживаться от каких бы то ни было дальнейших провокаций».

Несколько позиций, которые занимал Вашингтон до президентских выборов в США в ноябре прошлого года, изменений не претерпели. Это, в частности, можно сказать о позиции США по санкциям в отношении России, которую опубликовал Джон Теффт в ответ на соответствующий вопрос: «Как сказал президент США, наши санкции остаются в силе, но мы будем готовы их ослабить, если Россия полностью выполнит свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями».

Посол также отреагировал на вопросы пользователей соцсетей, связанные с вмешательством России в выборы президента США. По его словам, эта информация вызывает беспокойство: «Много месяцев назад разведслужбы США заключили, что российские власти вмешивались в наш избирательный процесс.

В тот момент Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что российские власти стояли за взломом электронной почты от граждан и институтов США, и что «только высокопоставленные лица в России могли санкционировать такую деятельность». В мировой прессе много сообщений об опасениях относительно вмешательства России в избирательные процессы в Европе. Такие известия вызывают серьезную озабоченность у руководителей и населения этих стран».

Однако у двух стран есть и сближающие моменты в истории, и годовщина одного из таких моментов сейчас приближается — это очередной День космонавтики в России, отмечаемый 12 апреля.

Посол особо отметил роль США и России в освоении космического пространства: «Россияне и американцы по праву гордятся всем, что наши страны сделали для освоения космического пространства, начиная с исторического полёта Юрия Гагарина до прошедшего на прошлой неделе успешного испытательного пуска ракеты многоразового использования американской компании SpaceX.

Я с нетерпением жду поездки в Звёздный городок, чтобы понаблюдать за следующим запуском в космос совместного российско-американского экипажа, цель которого – совместное расширение границ человеческого познания. Если вместе мы можем достигать общих целей в космосе, мы, без сомнения, можем делать это и здесь на Земле».

Есть и еще одна сфера возможного сотрудничества Вашингтона и Москвы, близкая обеим странам как географически, так и исторически — это Арктика.

Если вместе мы можем достигать общих целей в космосе, мы, без сомнения, можем делать это и здесь на Земле

Джон Теффт рассказал пользователям русскоязычных соцсетей о своем участии в недавней конференции на эту тему: «Конференция «Арктика – территория диалога» послужила прекрасным примером того, как может выглядеть на практике международное сотрудничество.

Приарктические страны могут гордиться тем, что арктический регион живёт в мире, политической стабильности и при высоком уровне сотрудничества между всеми государствами. Также у меня выдалась насыщенная культурная программа в Архангельске».

Посол напомнил, что у приарктических стран есть орган, в котором могут решаться проблемы этой большой северной территории: «Арктический совет, в котором в настоящее время председательствуют США, даёт хороший пример того, как мы можем совместно решать такие сложные проблемы как преодоление последствий изменения окружающей среды в Арктике и необходимость в планировании курса на экологически безопасную разработку природных ресурсов региона».

Очевидно, что участие в конференции «Арктика – территория диалога» стало для Джона Теффта запоминающимся событием, и не только из-за того, что на ней присутствовал президент России Владимир Путин, отметивший присутствие там американского дипломата.

Посол США общался на русском Севере не только с чиновниками и политиками, о чем и рассказал пользователям Фейсбука и «Вконтакте»: «Во время своей недавней поездки я встречался с группой студентов Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске и расстался с ними с чувством глубокого восхищения российской молодёжью. Как и везде, молодые люди относятся к строительству лучшего будущего для своей страны с идеализмом и страстью.

Среди них было даже несколько американских студентов, которые учатся вместе со своими российскими сверстниками. И столько же российских студентов обучается в США. Их опыт послужит основой личных взаимоотношений, которые объединят российских и американских лидеров следующего поколения. Такое сотрудничество в настоящем вселяет в меня огромные надежды на будущее».

Во время вопросов и ответов в соцсетях люди спрашивают Джона Теффта не только о политике или международных отношениях: среди тем есть и культура, и еда, и путешествия. Посол рассказал, что знаком с творчеством недавно скончавшегося поэта Евгения Евтушенко более 50 лет: «Этот поэт был голосом совести. С его работами я впервые познакомился, когда учился в школе, на пике холодной войны в 60-е годы.

Евгений Александрович Евтушенко был истинным гражданином мира, который говорил с чувством человеческого достоинства и нравственной чистоты, которая всех нас объединяла. Американцы (включая меня) воспитываются и на русской культуре. Нам будет не хватать Евгения Александровича в США, где он продолжительное время преподавал в университете».

Еще о культуре – оказалось, что в посольстве США в Москве работают поклонники певицы Бритни Спирс, о чем Джон Теффт и сообщил своим читателям: «Да, мне нравится творчество Бритни Спирс. И я также знаю, что многие сотрудники посольства – и американцы, и россияне – очень любят ее песни. Я всегда говорил и вновь повторю, что музыка – это то, что нас сближает».