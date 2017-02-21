Алиев назначил жену первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом бывшей советской республики.

Мехрибан Алиева, которой 52 года, была назначена на должность, созданную по итогам конституционного референдума, прошедшего в сентябре. Ранее она была депутатом парламента и возглавляла благотворительную организацию.

Другим результатом референдума стало увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Критики Алиева считают, что голосование фактически закрепило династическое правление в стране.

Алиев пришел к власти в 2003 году, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который стоял во главе Азербайджана сначала как лидер Компартии, а в постсоветский период – как президент республики.