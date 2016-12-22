Сирийская армия установила контроль над всей территорией Алеппо

Сирийская армия сообщила об окончательном взятии города Алеппо, что стало ее главной победой за время растянувшейся почти на шесть лет гражданской войны.

Войска президента Башара Асада полностью взяли под контроль Алеппо, который до войны был самым густонаселенным городом страны и с 2012 года находился под частичным контролем повстанцев.

Силы повстанцев согласились покинуть город после того, как правительственная армия в течение месяца вытеснила их с 90 процентов ранее занятой территории.

О взятии города было объявлено спустя несколько часов после того, как город покинул последний конвой с мирными жителями, эвакуация которых шла в течение последней недели.

По данным Международного комитета Красного Креста, к четвергу восточный Алеппо, находившийся под контролем повстанцев в течение четырех лет, покинули 34 000 жителей.