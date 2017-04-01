Людмила Алексеева: «Власти опять разговаривают с гражданами с позиции силы»

МОСКВА – Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело о «призыве к массовым беспорядкам», сообщают в субботу, 1 апреля, российские СМИ. Так следователи квалифицировали распространенные ранее в соцсетях и блогах сообщения о проведении 2 апреля в центре столицы несанкционированной акции протеста против действий властей.

«Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям», - цитирует ТАСС официального представитель СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Прокуратура накануне предупредила, что уведомление о проведении 2 апреля массовых мероприятий никто не подавал.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» призвал немедленно прекратить преследования участников мирных собраний 26 марта в разных городах России и освободить тех, кто был арестован. А Amnesty International объявила арестованных сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального узниками совести.

Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать ситуацию председателя Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилу Алексееву.

Виктор Владимиров: Людмила Михайловна, 26 марта только в Москве задержали свыше тысячи человек, среди которых были и несовершеннолетние. Что вас в этой связи больше всего волнует?

Людмила Алексеева: Меня очень беспокоит то, что власти опять и во время этой акции, и после нее разговаривают с гражданами с позиции силы, прибегая к запугиванию и обману. А, например, наше российское телевидение до сих пор об этом событии, хотя оно немаловажно для российской общественной жизни, практически ни разу не упомянуло. Судя по публичному выступлению президента, у власти по-прежнему есть желание запугать людей и заставить их сидеть дома, не высказываться о том, что их волнует. И это вместо того, чтобы поговорить о том, что тревожит общество, и пойти ему навстречу.

В.В.: Среди протестующих было как никогда много молодежи, включая подростков. Какой урок они получили?

Л.А.: Да, действительно, молодых и совсем юных людей было больше, чем обычно, на такого рода акциях. Но не так как сейчас некоторые говорят – одна молодежь. Были люди разных возрастов. Они и сейчас продолжают получать урок, из которого следует простая истина: власть беспокоиться о них, слушать их и считаться с ними не хочет.

В.В.: По всей стране в школах и вузах проводятся мероприятия, ставящие целью категорически отвратить учащихся от участия в протестных действиях. Как вы к этому относитесь?

Л.А.: Это-то и есть самое глупое. Потому что на молодежь такие методы не действуют. Но гораздо хуже то, что до сих пор по видеоматериалам отслеживают людей (вышедших на улицы 26 марта – В.В.) и проводятся их задержания. Опасаюсь, как бы это не стало вторым «Болотным делом», когда много лет подряд арестовывали людей, ломали им жизни за то, что они вышли с мирной акцией протеста, ничего не нарушив при этом.

В.В.: Но ведь власти разных уровней после 26 марта говорили о необходимости диалога с людьми. Как это теперь понимать?

Л.А.: Я не слышала о таких заявлениях от представителей власти. Это представители интеллигенции говорят о необходимости диалога, а представители власти - нет. Только Валентина Матвиенко сказала об этом, и то предельно аккуратно, осторожно.

В.В.: Возникает ощущение, что судьи в отношении задержанных 26 марта выступают в едином подряде с полицией, штампуя приговоры. А как вам кажется?

Л.А.: Конечно, штампуют как обычно. Доходит до абсурда. Вот полицейские, например, утверждают, что Алексей Навальный сопротивлялся представителям органов правопорядка при задержании и выкрикивал какие-то угрозы. Адвокат предоставляет в суд видеоматериалы, где отражены все обстоятельства, сопутствующие его задержанию.

И что видят все: Навальный не сопротивлялся, ничего не выкрикивал. Он молча прошел в автозак. Показывают все это судьям. Те смотрят и… назначают ему административный арест (на 15 суток) за то, чего он не совершал. Ну это же ни в какие ворота не лезет. Я в свое время, когда у меня была возможность выступить перед президентом, говорила ему, что у нас, к сожалению, нет справедливого и действующего по закону суда. На что он мне сказал – очень мягко, правда, и очень уважительно: «Людмила Михайловна, вы ошибаетесь». Что тут еще скажешь…

В.В.: Что вы думаете об объявленной в соцсетях протестной акции, намеченной на 2 апреля?

Л.А.: Думаю, это провокация. Возникает такая мысль такая: вот выйдут на акцию самые, как говорится, упертые, тут их всех переловят и пересажают. Нет, не надо 2 апреля собираться. Алексей Навальный и другие авторитетные в обществе люди уже заявили, что они таких приглашений (для участия в протесте) не делали. Поэтому все очень похоже на провокацию.

В.В.: Но должны ли нести ответственность должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод участников акции 26 марта, как к тому призывает «Мемориал»?

Л.А.: Конечно, должны. Но не будут, потому что мы живем, к сожалению, в неправовом государстве.