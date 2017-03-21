Мадлен Олбрайт призвала сохранить финансирование ООН

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Конгресса, посвященных внешней политике США, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала «нежелательным сигналом» решение главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона отказаться от участия в апрельской встрече министров иностранных дел стран НАТО.

«Я бы посчитала, что в этом виноваты те, кто занимается графиком госсекретаря, но это только часть проблемы», заявила Олбрайт.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет 5 и 6 апреля этого года. В пятницу в Госдепартаменте официально подтвердили, что вместо переговоров с коллегами по Альянсу, Рекс Тиллерсон собирается присутствовать на первой встрече президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, которая пройдет на территории курорта «Мар-О-Ларго» во Флориде.

После этого руководитель Госдепартамента собирается посетить Россию.

Решение главы Госдепа США вызвало шквал удивленных комментариев в Вашингтоне.

«Это действительно может стать крупной проблемой, - считает эксперт Центра международной безопасности Хорхе Бенитес. – США играют в Альянсе роль лидера, и 27 членам организации будет очень сложно принять какое-либо важное решение без участия главного союзника».

На этой неделе директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что американские спецслужбы уже полгода ведут расследование возможных контактов между сотрудниками избирательного штаба Трампа и представителями Кремля. Кроме этого, во время предвыборной кампании сам Дональд Трамп неоднократно называл НАТО «устаревшей» организацией, заявляя, что Соединенные Штаты могут отказаться от выполнения своих союзнических обязательств, если остальные страны Альянса не согласятся увеличить расходы на оборону.

«Очень удобно считать, что мы можем отгородиться от мировых проблем, - заявила Мадлен Олбрайт. – Но история учит нас, что если мы позволим беспрепятственно расти какой-либо из этих проблем, то рано или поздно столкнемся с ней здесь, в Америке».

По мнению экс-госсекретаря, сокращение бюджета внешнеполитического ведомства на 28 процентов, предложенное президентом Трампом, «нанесет ущерб всей американской дипломатии».

«Я считаю, что ущерб, нанесенный позициям Америки, будет настолько велик, что очень сложно представить себе, что кто-то, имеющий отношение к правительству США, мог предложить такое», - сказала Мадлен Олбрайт.

Неприемлемым бывший госсекретарь США назвала и еще одно решение администрации, предполагающее отказ от финансирования ряда программ Организации объединенных наций, и сокращение американского вклада в бюджет ООН.

Мадлен Олбрайт, занимавшая в свое время пост представителя США в ООН, признала, что эта международная организация действительно нуждается в проведении «серьезных реформ». Но, по мнению экс-госсекретаря, вместе с сокращением финансирования Соединенные Штаты потеряют и «значительную долю своего влияния».

«Для решения вопросов национальной безопасности применяется не очень много инструментов, и если мы решим не оплачивать половину из них, то лишимся возможности реализовывать свои интересы», - подчеркнула она.