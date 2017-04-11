Подозреваемый в наезде на людей в Стокгольме признал свою вину

Шведский адвокат Йохан Эриксон заявил, что водитель украденного грузовика, который подозревается в наезде на людей в центре Стокгольма, признал себя виновным.

В результате наезда четыре человека погибли и 15 других получили ранения.

Выступая у стокгольмского окружного суда во вторник, Эриксон сказал, что Рахмат Акилов «признал вину по обвинениям в терроризме и согласился быть арестованным».

39-летний уроженец Узбекистана, предположительно, был за рулем украденного грузовика, когда он въехал в толпу у фешенебельного торгового центра в Стокгольме в минувшую пятницу.

Через несколько часов, в субботу, он был задержан полицией и арестован.