Подозреваемый в наезде на людей в Стокгольме признал свою вину

Уроженцу Узбекистана Рахмату Акилову предъявлены обвинения в терроризме
Шведский адвокат Йохан Эриксон заявил, что водитель украденного грузовика, который подозревается в наезде на людей в центре Стокгольма, признал себя виновным.
В результате наезда четыре человека погибли и 15 других получили ранения.
Выступая у стокгольмского окружного суда во вторник, Эриксон сказал, что Рахмат Акилов «признал вину по обвинениям в терроризме и согласился быть арестованным».
39-летний уроженец Узбекистана, предположительно, был за рулем украденного грузовика, когда он въехал в толпу у фешенебельного торгового центра в Стокгольме в минувшую пятницу.
Через несколько часов, в субботу, он был задержан полицией и арестован.
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