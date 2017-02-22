«Фабрика троллей» продолжает работать

Петербургская компания «Интернет-исследования» получила международную известность летом позапрошлого года. Причем, скорее всего, против воли ее сотрудников и в особенности – руководства. Поскольку общество с ограниченной ответственностью «Интернет-исследования» занималось размещением на различных сайтах и форумах в соцсетях статей и комментариев, представляющих политику нынешней российской власти исключительно в положительном свете.

И вот, летом 2015 года бывшая сотрудница «Интернет-исследований» Людмила Савчук подала в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга иск против своих бывших работодателей. А заодно рассказала, чем занимаются на рабочем месте сотрудники этой компании с нейтральным названием.

Термин «ольгинские», а позже– «савушкинские тролли» стал тем временем международным мемом. Правда, смысл этих названий понятен в первую очередь петербуржцам. Дело в том, что здесь отражена топонимика города – район Ольгино и улица Савушкина, где и располагались офисы «Интернет-исследований». Правда, с недавнего времени кампания слилась с другой фирмой – ООО «Тека», но суть ее деятельности от этого не изменилась.

Об этом свидетельствует новый иск, поданный против «фабрики троллей» другой ее бывшей сотрудницей – Ольгой Мальцевой. Этот иск и рассматривался 22 февраля в Невском районном суде Санкт-Петербурга.

Доказательства правоты

Ольга Мальцева устроилась в «Интернет-исследования» в августе 2014 года. После собеседования ей доверили писать комментарии, положив гонорар в 30 тысяч рублей в месяц. С мая 2015-го она получала по 40 тысяч рублей в месяц. Работала Мальцева по графику «два через два» – два дня подряд с 8 до 20 часов, после чего – два выходных дня.

Гонорары она получала «в конверте», то есть, не расписываясь в ведомостях. И трудовой договор с ней оформлен тоже не был – поначалу работодатели говорили, что хотят убедиться в ее профессиональных способностях, потом эту тему «замяли».

Но в феврале 2016 года молодая женщина обратилась с просьбой об оформлении декретного отпуска, однако никаких ответных действий со стороны администрации компании, именовавшейся к тому времени ООО «Тека», не последовало.

В настоящее время Ольга Мальцева является матерью малолетней дочери, и с целью обеспечения надлежащего ухода за ребенком она обратилась в суд. Ее интересы представляет адвокат Максим Оленичев – член неформального объединения «Команда 29», который в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» пояснил суть иска: «Оформить трудовые отношения с ней, то есть – заключить трудовой договор, оформить отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, который родился в мае 2016 года. И выплатить задолженности».

Однако, представители ответчиков – ООО «Тека» – ни разу не появились в суде. «Мы надеялись, что они в процессе судебного разбирательства все-таки к нам обратятся с предложением заключить какое-то мировое соглашение. Потому, что те доказательства, которые у нас есть, показывают, что Ольга права», – утверждает адвокат.

Кстати, сама истица по совету членов «Команды 29» в суде также не появлялась, полностью доверив вести ее дело Максиму Оленичеву. И даже для дополнительных комментариев по телефону с целью уточнения некоторых аспектов она оказалась недоступна. Между тем, известно, что Мальцева предоставила «Команде 29» скриншоты внутренней переписки руководства «Теки» со своими сотрудниками. Из некоторых фрагментов этой переписки можно сделать вывод, что «фабрика троллей» имеет отношение к нападениям на оппозиционных блогеров и гражданских активистов, произошедшим в 2006 году.

Кроме того, по некоторым данным, после ухода из ООО «Тека» Ольге Мальцевой поступали телефонные звонки с угрозами.

Старый почерк «фабрики троллей»

В качестве свидетеля истицы на слушаниях дела по существу выступала Людмила Савчук. Она подтвердила факт работы Мальцевой на «Интернет-исследования», сказав, что неоднократно встречалась с ней и беседовала в 2015 году.

Общаясь с журналистами в перерыве заседания, Савчук сказала, что, по ее мнению, за время, прошедшее после суда по ее иску, «фабрика троллей» ничему не научилась: «Они продолжают идти по своему обычному пути: вместо того, чтобы прийти на заседание (суда) и сразиться в честном бою, я думаю, что они сейчас сидят и производят новые комментарии уже к данной ситуации».

А в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» Людмила Савчук отметила: «Я восхищена Ольгой, потому что она прожила непростой период своей жизни, будучи беременной. И решила пойти в суд и добиваться соблюдения своих прав, что называется, с младенцем на руках».

О том, что «савушкинские тролли» весьма агрессивно действуют в отношении оппонентов действующего режима, их разоблачительница рассказывает так: «Я могу об этом судить, потому что каждая моя акция сопровождается информационной кампанией со стороны троллей. Это все продуманно, это все трудоемко. Сидят целые отделы, которые производят картинки с карикатурами на тех, кто им противостоит. Это сопровождается кампаниями в крупнейших прокремлевских СМИ, которые подключаются к этой травле. Плюс, это сопровождается угрозами».

Людмила Савчук также рассказала, что она много общалась с Ольгой Мальцевой: «Ей была нужна поддержка, она к нам обратилась, и мы ее поддержали». И добавила, что она не осуждает Мальцеву за ее деятельность комментатора «фабрики троллей»: «Она еще молода, и не во всем разобралась».

«Две хорошие новости в один день – это перебор»

Перед оглашением резолютивной части решения суда по данному делу журналисты, следившие за ходом процесса, делились свежими новостями из интернета. В частности, известие о том, что Верховный суд РФ постановил отменить приговор Ильдару Дадину и освободить его из колонии, внушало оптимизм и по поводу исхода дела по иску Ольги Мальцевой.

Однако, судья Юлия Михалина постановила отказать в иске в полном объеме. “Две хорошие новости в один день – это было бы перебором”, – невесело шутили журналисты, выходя из зала заседаний.

Полностью решение суда по иску Ольги Мальцевой будет обнародовано 28 февраля. Максим Оленичев объявил, что обязательно подаст апелляцию. «Мы доказали факт работы Ольги на компанию “Тека” показаниями двух свидетелей, – отметил он. – И не очень понятно, почему судья не учла тот факт, что ответчики не являлись на судебные заседания, проигнорировав их и выказав таким образом неуважение к суду. Они, конечно, могут не являться в суд, но, если они не согласны с иском, им следует активно выражать свою позицию», – убежден член «Команды 29».

Возможно, у представителей ООО «Тека» появится такая возможность, если суд примет апелляцию и назначит новое рассмотрение иска бывшей сотрудницы «фабрики троллей».