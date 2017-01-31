Европейский Союз: перспективы и вызовы

В Санкт-Петербурге прошла публичная дискуссия на тему «Крепость Европа? Мифы и правда из первых рук».

Организатором мероприятия стал Гражданский форум ЕС-Россия – совместная платформа некоммерческих организаций стран-участниц Европейского Союза и Российской Федерации. Форум создан в 2011 году и с тех пор регулярно проводит международные семинары и конференции как Европе, так и в России.

Дата и время проведения нынешней дискуссии были известны заранее, а вот с местом организаторы определились, буквально, в последний момент.

В результате выбор был остановлен на особняке князя Александра Голицына, где в начале XIX века собиралось поэтическое общество «Арзамас», а ныне расположился креативный кластер «Голицын Лофт». Обычно, здесь проходят техно-вечеринки и выставки современного искусства. Дискуссия с участием экспертов из пяти европейских стран стала первым мероприятием политического характера.

Положительный аспект “Брекcита»

Участники панельной дискуссии обсуждали такие темы, какмиграционный кризис, свобода прессы, национализм и консерватизм, Brexit, проблемы, связанные с исторической памятью.

Тон дискуссии задал венгерский эксперт Балинт Йоша (Balint Josa) – сотрудник организации UNITED for Intercultural Action – европейской сети НКО, борющихся с проявлениями ксенофобии, расизма и фашизма.

По его мнению, нельзя говорить о «миграционном кризисе» в Европе. Во-первых, потому что значительное число мигрантов в странах ЕС пребывают здесь в легальном статусе, имеют документы и право на работу. Во-вторых, кризис связан вовсе не с увеличившимся потоком беженцев, а с тем, что страны ЕС до сих пор не выработали единые стандарты работы с ними. Европа, по словам Балинта Йоши, столкнулась с другими кризисами, к которым беженцы из Африки и Ближнего Востока отношения не имеют.

После этого речь зашла о главных политических событиях прошлого года – результатах референдума в Великобритании и победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сотрудница британской организации “Article 19” («Статья 19») Кэти Моррис (Katie Morris) назвала «Брексит» «огромным событием», оказавшим влияние не только на само Соединённое Королевство и другие члены ЕС, но даже на страны, в Европейский Союз не входящие. Не будучи сама сторонницей выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, она, тем не менее, видит и некий положительный аспект происшедшего. В частности, по ее словам, люди в Великобритании стали больше интересоваться политикой, новый импульс получили феминизм и экологическое движение.

Российская официальная пресса восприняла итоги июньского референдума в Великобритании и Гибралтаре. Прокремлевские комментаторы поспешили с заявлениями, что теперь Евросоюз начнет разваливаться, а Москве теперь будет легче договориться с Лондоном.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Кэти Моррис по этому поводу заметила: «На самом деле, для Великобритании очень важным фактором является соблюдение прав человека. И в этом отношении Великобритания проявляла в отношении России даже большую жесткость, чем многие другие страны ЕС. Я думаю, эта линия будет продолжена».

Кэти Моррис также отметила, что торговые взаимоотношения с Россией имеют для Лондона большое значение, но в отношении экономических санкций против России премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй будет руководствоваться целым комплексом соображений. И принцип ценностей прав человека тоже будет учтен.

Говоря о реакции на «Брекcита» в других странах, сотрудница “Article 19” выразила надежду, что это послужит консолидации и укреплению внутриевропейских связей. И добавила, что не стала бы сравнивать итоги британского референдума и президентских выборов в США: «Процесс “Брексита” не остановить, ведь для этого потребовался бы другой референдум. Что же касается Трампа, то это – выбор народа США на ближайшие четыре года. И нам за это время предстоит увидеть: останется ли Дональд Трамп на второй срок, либо все четырьмя годами и ограничится».

«Считать Трампа и Радева пророссийскими политиками – ошибка»

С этим мнением согласен еще один участник дискуссии в «Голицын Лофт» –эксперт болгарского НКО BlueLink Information Network Павел Антонов (Pavel Antonov).

Прежде всего, он заметил, что право свободного выбора является основой демократии, а если ожидания народа не оправдаются, тогда он сможет на очередных выборах поменять власть.

Это в полной мере демонстрирует опыт самой Болгарии, где политики от правых и левых партий регулярно сменяют друг друга в результате выборов.

Кстати, 13 ноября 2016 года во втором туре президентских выборов в Болгарии победил кандидат от Социалистической партии генерал Румен Радев, которого поспешили окрестить «пророссийским» политиком. Павел Антонов считает, что это, как и в случае с Дональдом Трампом, ошибка.

«Румен Радев в течение, по крайней мере, последних 10 лет был генералом НАТО. И не имеет большого значения, что политик говорил, будучи кандидатом в президенты. Радев – неглупый человек, и он не будет делать ничего, что приведет к падению его популярности», – заметил Павел Антонов в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

И подчеркнул: «Европейский Союз доказал свою привлекательность, и граждане моей страны оценили преимущества рыночной экономики и демократии. Ориентация Болгарии на ЕС очень сильна. Достаточно сказать, что не меньше миллиона болгар уехали за последние 25 лет на Запад, чтобы жить и работать. Не в Китай, не в Россию и не в какие-то другие страны, а в Европейский Союз. Повторю – Запад очень привлекателен и люди не хотят его разрушения».

Энергетическое оружие России

Венгерского премьер-министра Виктора Орбана часто критикуют за авторитарные методы управления и за симпатии к Владимиру Путину. Даже высказывались опасения, что именно Венгрия может стать тем «слабым звеном» в Евросоюзе, из-за которого он, в конце концов, распадется. Вспомнив об этом, Балинт Йоша рассмеялся: «Нас все время упрекают, что мы можем разрушить что-то. В социалистические времена боялись, что Венгрия развалит Варшавский договор».

По поводу пророссийских симпатий Орбана сотрудник UNITED for Intercultural Action предложил дождаться итогов визита Владимира Путина в Будапешт, который намечен на 2 февраля. «Конечно, очень важным аспектом наших отношений является энергетика, потому что это – одно из оружий, которым Россия пользуется. И сейчас венгров очень беспокоит, что правительство собирается взять у России семидесятилетний заем на строительство атомной электростанции, это – денежный долг для нескольких поколений», – подчеркнул Балинт Йоша.

Венгерский эксперт также напомнил, что летом прошлого года Орбан стал единственным европейским лидером, открыто поддержавшим Дональда Трампа. «У них – одинаковые взгляды на многие вещи, в том числе – на проблему беженцев. Они выступают против либерализма и того, что они называют нигилизмом, – перечисляет Балинт Йоша. И подытоживает: Орбан и Трамп играют на одном поле, но, в отличие от нашего премьер-министра и других представителей политической элиты, для венгерского народа «трампомания» не характерна. И мы готовы к дискуссиям: какой Венгрия должна быть, как ей развиваться и какую политику проводить».