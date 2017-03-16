Судьба Исаакиевского собора: Петербургские судьи подыгрывают властям

В четверг, 16 марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать иск группы гражданских активистов к Комитету имущественнх отношений (КИО) правительства города.

Иск оспаривал законность передачи Исаакиевского собора Московской патриархии Русской православной церкви. Соответствующее распоряжение было подписано комитетом Смольного еще 30 декабря прошлого года. Однако, как выяснили защитники собора, со своей стороны РПЦ не подавала никаких заявок на передачу ей Исаакия. А по закону такая передача может быть осуществлена только на основании письменной просьбы.

Судья Смольнинского районного суда Татьяна Матусяк обосновала свое решение тем, что ранее Городской суд Санкт-Петербурга вынес определение о том, что распоряжение КИО не нарушает прав горожан на свободный доступ к хранящимся в соборе произведениям искусства.

Кстати это определение Городской суд вынес в ответ на иск другой группы градозащитников, среди членов которой не было некоторых авторов нынешнего обращения.

«Я думал, что все будет не настолько топорно»

«Честно говоря, я думал, что все будет более в рамках закона, не настолько топорно, не настолько грязно и противозаконно»

Комментируя по просьбе корреспондента «Голоса Америки» решение Смольнинского райсуда, один из истцов – юрист Сергей Бакешин – отметил: «Я ожидал, что будет нечто подобное, но здесь настолько серьезные процессуальные нарушения!.. Судья Матусяк опирается в своем определении на документ, с которым не были ознакомлены лица, участвующие в этом деле. Потому что нам была выдана не целиком копия апелляционного определения Горсуда. Не было рассмотрено мое ходатайство об исключении этого доказательства (распоряжения КИО – А.П.), хотя оно было получено с нарушением закона», перечисляет Бакешин. И констатирует: «Честно говоря, я думал, что все будет более в рамках закона, не настолько топорно, не настолько грязно и противозаконно».

Сергей Бакешин подчеркнул также, что решение Смольнинского районного суда ни в коем случае не означает, что процессу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви отныне «дан зеленый свет». «С передачей не все вполне понятно, потому, что у КИО отсутствует заявление от РПЦ. А передавать без заявления довольно сложно, мягко говоря. Что будет дальше происходить – не знаю. Но борьба в правовой плоскости продолжится, и мы будем обжаловать данное определение», – пообещал юрист Сергей Бакешин.

«Идеальный пример взаимодействия музея и церкви»

Ситуация вокруг Исаакиевского собора с появления информации о его возможной передаче Русской православной церкви вышла за пределы чисто городской проблемы. Союз музеев России опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится: «Нам казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец-то появился и уже накоплен определенный опыт не противостояния, а компромиссов».

Далее в тексте отмечается, что 12 лет назад было подписан документ под названием «Соглашение между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса», и до сих пор все положения этого соглашения исправно соблюдались.

В конце заявления представители музейного сообщества выразили надежду на то, что «Администрация Санкт-Петербурга, так и Русская православная церковь найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик».

«Если это (передача Исаакиевского собора РПЦ - АП) произойдет, это будет абсолютно неправильно, потому что собор был идеальным примером того, как взаимодействовали музей и церковь.

Сотрудник Исполнительной дирекции Союза музеев России Иван Корнеев в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» упомянул об этом заявлении, а от себя добавил: «Если это (передача Исаакиевского собора РПЦ - АП) произойдет, это будет абсолютно неправильно, потому что собор был идеальным примером того, как взаимодействовали музей и церковь. А кому и зачем понадобилось это менять и ломать – остается загадкой».

Директор Исаакиевского собора Николай Буров официально подтвердил то, что в последние дни циркулировало в городе в качестве слухов. А именно: что он получил устное распоряжение от представителей властных структур подготовить здание собора для передачи РПЦ к православной пасхе, отмечаемой в этом году 16 апреля. Сам Буров оценивает сроки вывоза музейных экспонатов из Исаакиевского собора не менее чем в 24 месяца. И при этом сам он остается категорическим противником упразднения Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Комментируя эту ситуацию, Иван Корнеев отмечает: «Я считаю, что музейное сообщество и директор Исаакия Николай Витальевич Буров пытаются всеми возможными средствами предотвратить преступление, которое может совершиться в связи с нарушением закона. Потому что вывоз музейных предметов в такие короткие сроки просто невозможен. А суд не может разобраться с устными распоряжениями. Поэтому то, что там сегодня произошло – странно и забавно», – считает Иван Корнеев.

«Мы ни в коем случае не остановимся!»

Иск, отклоненный Смольнинским районным судом 16 марта, является далеко не единственным актом, которым петербуржцы пытаются оспорить неправомерное, с их точки зрения, намерение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Так, накануне вечером в то же отделение суда поступило коллективное обращение от 30 человек. А до этого был еще один иск, среди подателей которого оказался координатор регионального отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Обсуждаемое решение Смольнинского райсуда он называет ожидаемым и политически мотивированным. Дело в том, что после первого рассмотрения иска 13 марта судья Матусяк объявила, что второе заседание будет 17 апреля, и что на него будет вызван губернатор Санкт-Петербурга. А во вторник, 14 марта в срочном порядке было объявлено о переносе даты заседания.

«Когда же процесс был ускорен в несколько раз, стало понятно, что в дело вмешалась политика»

«Когда был вариант, что они вызывают в суд Полтавченко, тогда показалось, что будет хотя бы видимость объективного рассмотрения», – поделился впечатлениями Пивоваров. «Когда же процесс был ускорен в несколько раз, стало понятно, что в дело вмешалась политика», – добавил он в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

Андрей Пивоваров также входит в оргкомитет общественного движения «Вставай на защиту Исаакия!».

«В ближайшую субботу мы будем проводить митинг, в котором, как ожидается, примет огромное количество не только политиков и общественников, но также деятели культуры, представители творческой интеллигенции, научные работники. И я надеюсь, что по итогам этого митинга станет ясно, что мы продолжаем нашу кампанию в защиту культуры Петербурга. И мы ни в коем случае не остановимся!», - заверил Андрей Пивоваров.