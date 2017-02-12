«Живое кольцо» вокруг Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге продолжаются гражданские акции против возможной передачи Исаакиевского собора во владение Русской православной церкви.

13 января в сквере у гостиницы «Англетер» состоялся народный сход, число участников которого составило приблизительно тысячу человек. 28 января на Марсовом поле прошла акция в формате встречи с депутатами городского парламента. Судя по количеству подписей под петицией с требованием сохранить за Исаакиевским собором музейный статус, в этой встрече приняло участие не менее четырех тысяч человек.

На этот раз противники передачи собора церкви решили провести акцию под названием «Синее кольцо». С этой целью через социальные сети и по электронной почте были разосланы обращения от имени оргкомитета кампании «Встань на защиту Исаакия!». Всем желающим предлагалось придти 12 февраля к собору и образовать вокруг него живое кольцо. Опознавательным знаком, позволяющим отличить участников акции от случайных прохожих, стала синяя лента, символизирующая «небесную линию Санкт-Петербурга».

Символ «полюбовного сосуществования» государства и церкви

У передачи Исаакиевского собора РПЦ есть не только противники, но и сторонники. Последние решили провести вокруг собора крестный ход в тот же день – 12 февраля, но на два часа раньше «синего кольца». Официально идея крестного хода принадлежит депутату Государственной думы Виталию Милонову. Однако накануне в социальных сетях была распространена копия циркуляра, подписанного секретарем Санкт-Петербургской епархии протоиереем Сергеем Куксевичем. В документе говорится, что для участия в крестных ходах 12 и 19 февраля «Благословляется направить… в собор от каждого храма Санкт-Петербургской епархии по одному хоругвеносцу и не менее 5 прихожан».

Каждый хоругвеносец при этом должен иметь соответствующее облачение и церковные принадлежности.

После воскресной литургии вокруг Исаакиевского собора действительно состоялся крестный ход, в котором приняли участие несколько сот человек. Впрочем, как оказалось, далеко не все они являются сторонниками передачи собора РПЦ. Когда все участники крестного хода вернулись в собор, корреспондент «Голоса Америки» заметила мужчину с синей лентой в петлице воротника пальто. Оказалось, что это – историк, участник недавно созданного движения «Православные – за Исаакий как собор и музей!» Михаил Медведев.

По его словам, среди прихожан различных петербургских храмов у него есть немало единомышленников. «Понятно, что собор останется в государственной собственности, – убежден сомневается Медведев, – важно лишь выяснить: кто, на какие деньги и какими усилиями будет осуществлять деятельность собора. Мне абсолютно ясно, что музей был способен обеспечить идеальную форму сотрудничества с церковью. Вот сейчас прошел крестных ход, много молящихся, люди проходят бесплатно. Что, это произошло после передачи? Нет, вполне себе еще в пору принадлежности здания собора музею, и так могло бы происходить и далее, если нормально сотрудничать и обо всем договариваться», – полагает историк.

Михаил Медведев предлагает взять за образец музей и храм московского Кремля, находящиеся, по его словам, «в одном и том же пространстве».

«Исаакий долгое время был главным кафедральным собором Русской православной церкви. С другой стороны, он был задуман и построен как символ не просто сотрудничества государства и церкви, но полюбовного сосуществования. И сейчас, когда некоторые горячие головы со стороны церкви говорят, что отсюда нужно выбросить все государственные структуры и отдать все РПЦ, они просто забывают, о каком здании они говорят», – сказал Михаил Медведев в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По словам историка, он обязательно примет участие в акции «Синее кольцо».

«У нас – не “Единая Россия” и не кладбище»

Акция началась как встреча депутатов Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями. Согласно формату акции, в ней запрещено использовать звукоусиливающую аппаратуру. Депутаты расстелили картонки на одной из скамеек в сквере напротив собора, и, возвысившись над собравшимися примерно на полметра, начали выступления.

Борис Вишневский рассказал, что оргкомитет кампании «Вставай на защиту Исаакия!», в который входят оппозиционные депутаты, градозащитники и представители общественных организаций, разработал план мероприятий. «Ориентировочно, во второй половине марта мы собираемся добиться согласования массового митинга (против передачи Исаакиевского собора РПЦ – А.П.). Мы планируем выпуск массовой газеты для информирования граждан, потому что очень мало сведений о том, что происходит вокруг Исаакия. Мы планируем продолжать нашу работу в судах, и мы планируем инициировать общегородской референдум», – сообщил Вишневский.

Подробнее о референдуме рассказал Максим Резник. «Буквально с понедельника мы начнем формирование группы по проведению референдума, – сказал он. – Один вопрос не вызывает сомнения, это вопрос, на который должны ответить петербуржцы: согласны ли они, чтобы администрация города передала Исаакиевский собор Русской православной церкви? Существует потенциальная юридическая возможность еще один вопрос включить в референдум. Он звучит так: считаете ли вы, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга должно выразить недоверие губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко?» Сам Резник поставил свою подпись на сайте «Полтавченко.нет», но в целом вопрос является дискуссионным, поскольку в оргкомитете кампании «Вставай на защиту Исаакия!» есть представители разных политических направлений. «У нас – не “Единая Россия” и не кладбище, где все со всеми согласны», – заметил Резник.

После этого депутаты и все, кто пришел на встречу с ними, перешли через проезжую часть и встали вокруг Исаакиевского собора в живое кольцо. Некоторые при этом держали в руках плакаты: «Хватит отжимать имущество у народа!», «РПЦ, а ты не лопнешь», «Не дадим РПЦ взять Исаакиевский собор в заложники», «Исаакий – гордость города, страны и мира. Защиты просит он от бизнеса Кирилла».

Кто хочет видеть много депутатов сразу?

Среди участников акции была и член президентского совета по правам человека, исполнительный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» она так пояснила причину своего присутствия здесь: «Я хочу, чтобы музей Исаакиевский собор оставался музеем, и был доступен для всех: верующих, не очень верующих, атеистов, и вообще – для всех граждан великого города, страны и мира. Я не хочу, чтобы он принадлежал только одно из церквей, а именно – Русской православной церкви».

Пришедших для участия в акции «Синее кольцо» хватило для того, чтобы окружить здание собора три раза. При этом, так называемые «медийные персоны» составляли явное меньшинство. Кстати, из пяти депутатов, организовавших народный сход на Марсовом поле 28 января, две недели спустя подтвердить свою непримиримую позицию по Исаакиевскому собору пришли только двое. На вопрос корреспондента Русской «Голоса Америки», не означает ли это начало раскола в оппозиционной коалиции, Максим Резник ответил: «Конечно, в коалиции есть более умеренная часть. Для нас важно сохранять широкий спектр сил, которые в этом участвуют. И, все-таки главная задача – это сохранение символа Петербурга. Все необходимые шаги мы будем предпринимать, опираясь на мнение петербуржцев».

А по поводу отсутствия некоторых своих коллег на акции «Синее кольцо» он сказал: «Я не думаю, что это так важно. Здесь есть представители “Яблока” и “Партии роста”, и наши коллеги все равно свою позицию не меняли, просто есть объективные жизненные обстоятельства. И, вообще говоря – я не видел умных петербуржцев, которым хотелось бы сразу видеть много депутатов!»

Для организации информационного издания и оповещения о проведении следующих акций объявлен сбор добровольных пожертвований через один из популярных платежных серверов.