Митинг памяти Бориса Немцова состоялся в Санкт-Петербурге

Организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили движения «Солидарность», «Открытая Россия» и «Весна», партии ПАРНАС, «Яблоко» и «Демократический выбор», а также коалиция «Демократический Петербург».

В отличие от митингов в защиту Исаакиевского собора, которые в последние месяцы регулярно запрещались городской администрацией, митинг в память о Борисе Немцове Смольный согласовал, хотя провести марш все-таки не разрешил.

Несмотря на этот запрет, сбор участников митинга был объявлен около станции метро «Горьковская», чтобы пройти импровизированным маршем по тротуарам – без флагов, лозунгов и агитации – к Марсову полю, где была установлена небольшая сцена и усилительная аппаратура.

Около метро собралось, по разным оценкам, от 300 до 1000 человек, однако не исключено, что эти цифры занижены. Колонна растянулась почти на километр, и когда первые уже сходили с Троицкого моста, ее хвост только начал движение с противоположного берега.

Участники шли с портретами Бориса Немцова в руках, лозунгами «Борись» и скромными букетами цветов. Полиция не только не препятствовала движению несогласных, но даже помогала – останавливая движение транспорта около пешеходных переходов на пути движения колонны.

«Они поняли, что главный виновник их бед – нынешняя власть»

Обратила на себя внимание группа людей в одинаковых куртках с надписью «Объединение перевозчиков России». Это были дальнобойщики, чьи акции протеста год назад серьезно побеспокоили федеральную власть, хотя это и не привело к отмене дорожного налога «Платон».

Координатор «Товарищества инициативных граждан России» и председатель регионального отделения ПАРНАС Александр Расторгуев поддерживает с дальнобойщиками тесную связь.

Их нынешнюю политическую активизацию он в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» объяснил так: «За прошедшее время эти ребята здорово изменились. Когда больше года назад мы ехали с ними на Москву, то многие из них тогда восклицали: “Путин, помоги!”. Сейчас у многих из них мозги, что называется, “встали на место”, и они прекрасно поняли, что их бедственное положение во многом зависит именно от Путина. И что главный виновник их бед – нынешняя власть. Они осознали, что решить проблемы можно не экономическими мерами, а только политическими. А именно – отстранение правительства и объявление импичмента Путину».

Александр Расторгуев рассказывает, что был лично знаком с Немцовым: известный политик часто приезжал в Санкт-Петербург, где выступал на протестных акциях и в рамках «Стратегии 31», и на митингах «За честные выборы».

«Его гибель – это очень тяжелая утрата для нас. Борис Ефимович был безусловным лидером нашего протестного движения. Мы его никогда не забудем, и его идеи будут нами воплощены», – сказал Расторгуев передначалом движения колонны к месту митинга.

Аплодисменты Дадину и Кара-Мурзе-младшему

На Марсовом поле колонну ожидали уже несколько сот человек, подошедших от ближайших станций метро. Из установленной около трибуны усилительной аппаратуры доносился голос самого Бориса Немцова. Записи были сделаны во время протестных митингов 2011- 2012 годов, в которых он принимал участие.

С началом митинга над толпой собравшихся поднялись не только знамена партий и общественных движений, но и государственные флаги России, Литвы и Украины. Появление последнего было не случайно – звучали записи голоса Немцова с митинга против российской военной агрессии против этой страны.

Выступавшие лидеры политических партий и движений говорили о том, что чем больше проходит времени со дня убийства Бориса Немцова, тем сильнее ощущается его незаменимость. Практически все отмечали то влияние, которое оказал на них этот политик. Аплодисментами встретили собравшиеся сразу две хорошие новости: Ильдар Дадин на свободе, а Владимир Кара-Мурза-младший выздоравливает.

Депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Яблоко» Михаил Амосов, обращаясь к собравшимся, отметил: «Борис Немцов был очень принципиальным человеком. Он мог идти к поставленной цели один, если он считал это правильным. И, конечно, этобыл смелый, бесстрашный человек».

Амосов призвал к объединению всех демократических сил перед выборами президента России (а также губернатора Санкт-Петербурга), которые, по его словам, «не за горами». В этой связи Амосов упомянул о таланте Бориса Немцова как переговорщика, умеющего убедить своих оппонентов из демократического лагеря в необходимости поступиться частностями ради объединения усилий и создания широкой коалиции.

«Немцова будут помнить всегда»

Коллега Амосова в городском парламенте Санкт-Петербурга, член фракции «Партия роста» Максим Резник в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» выразил уверенность в том, что память о Борисе Немцове будет жить всегда. «Тяга людей к свободе неистребима. И то, что в такой большой стране, как Россия миллионы людей всегда будут стремиться к свободе, означает, что Борис Немцов будет для них очень серьезным примером того, как можно посвятить этой борьбе всю свою жизнь», – подчеркивает Резник.

Депутат отметил, что политик, с которым он был хорошо знаком лично, по его словам, «был демократом не только “по долгу службы”. Он был абсолютно демократическим человеком по своей сущности, по складу своей души, образу мыслей и так далее. «Поэтому я уверен, что Немцова будут помнить всегда», – сказал Максим Резник.

Многие ораторы в своих выступлениях требовали тщательного проведения расследования убийства Бориса Немцова, с тем, чтобы были найдены не только настоящие исполнители убийства, но также его организаторы и заказчики. В ответ на эти призывы над головами собравшихся замелькали небольшие красные плакаты с набранным черными буквами вопросом: «Кто заказал?».

Эти листки раздавали волонтеры. На обратной их стороне был напечатан текст заявления, обращенного к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В тексте отмечалось, что убийство Бориса Немцова до сих пор не раскрыто, во всех регионах страны власти мешают проведению любых памятных мероприятий, а дочь Немцова Жанна вследствие многочисленных угроз была вынуждена уехать из России.

Заявление завершается словами: «Это убийство нанесло колоссальный ущерб нашему обществу, и я требую его скорейшего и объективного расследования!».

О количестве участников митинга данные, как всегда в подобных случаях, расходятся. Впрочем – не столь разительно, как во время акций в поддержку Исаакиевского собора.

На сей раз, по оценке сотрудников правоохранительных органов, на Марсово поле пришли две тысячи человек, присутствовавшие журналисты считают, что митингующих было не менее трех тысяч, а организаторы акции оценивают количество пришедших почтить память Бориса Немцова в четыре-пять тысяч человек.