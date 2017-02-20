Страны Восточной Европы о речи Майка Пенса: «Мы услышали то, что хотели»

За ходом 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности пристально следили в странах, входивших в советскую зону влияния.

После аннексии Крыма и вооруженного вмешательства Москвы в события на Донбассе НАТО приняло решение усилить свое присутствие в пограничных с Россией странах. В Польшу, Литву, Латвию и Эстонию уже начали прибывать военнослужащие западноевропейских стран Альянса.

Эта тема затрагивалась и на 53-й Мюнхенской конференции. Во время встречи лидеров балтийских государств с вице-президентом США Майком Пенсом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что решений, принятых на июньском саммите НАТО в Варшаве, уже недостаточно, и что ее страна рассчитывает на еще более широкую военную помощь от США и на дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО. Грибаускайте также высказалась за необходимость ускорить процесс принятия решений в рамках Североатлантического альянса. В интервью информационному агентству France-Presse литовский президент сказала: «Без поддержки американских систем противовоздушной обороны у нас не будет полноценной защиты».

Она также выразила обеспокоенность тем, что войска НАТО (в том числе и США) сосредоточены в основном в Западной Европе, а не на восточных границах, которые подвергаются наибольшей опасности.

Кто гарантирует безопасность, и кто создает для нее проблемы

Прокомментировать итоги Мюнхенской конференции корреспонденту «Голоса Америки» согласился бывший премьер-министр Литвы, а ныне – член Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс.

«Этот формат позволяет всем узнать, какими идеями и какими планами живут самые главные страны, которые или гарантируют безопасность, или создают проблемы для безопасности»

Прежде всего, он выразил надежду, что командование Альянса примет решение об усилении противовоздушной обороны в небе над Балтией. Отметив, что во время Мюнхенской конференции, как правило, никаких конкретных решений не принимается, Андрюс Кубилюс подчеркнул: «Этот формат позволяет всем узнать, какими идеями и какими планами живут самые главные страны, которые или гарантируют безопасность, или создают проблемы для безопасности».

Литовский политик также отметил: «С одной стороны эта конференция позволила познакомиться с представителями новой администрации Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду вице-президента Майка Пенса и министра оборону Джеймса Мэттиса, которые говорили то, что мы хотели услышать. А именно – то, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем считают НАТО важной организацией и никогда не оставят Европу одну. Это – очень важное заявление», – подчеркнул депутат литовского Сейма.

А именно – то, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем считают НАТО важной организацией и никогда не оставят Европу одну. Это – очень важное заявление»

Андрюс Кубилюс также подтвердил, что Литва уже в следующем году будет выделять на оборонные расходы не менее 2% своего ВВП, а к 2020 году рассчитывает увеличить свой вклад до 2,5%. «Нам очень важна наша безопасность и защита наших границ. И мы видим, какие проблемы возникают из-за агрессивного поведения России.

И, с другой стороны, российский представитель – министр иностранных дел Сергей Лавров показал, что Россия и дальше планирует себя вести таким же образом, как до сегодняшнего дня. То есть – и дальше не подчиняться международным правилам, продолжать терроризировать свою соседку Украину, и тому подобное», – констатирует Андрюс Кубилюс.

«Хорошо, что есть площадка для диалога»

Эстония находится в числе стран, которые уже сейчас полностью выполняют обязательства по финансированию обороноспособности.

Главный редактор эстонского издания Diplomaatia, член Международного центра обороны и безопасности (RKK/ICDS) Эркки Баховски считает завершившуюся конференцию большим международным успехом президента Керсти Кальюлайд. «Я говорил со многими людьми, и все они отмечали, что президент Кальюлайд очень хорошо выступила на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом», – подчеркнул Баховски в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

У России нет на Украине никакого “особого права” и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции»

Дословно на этой встрече президент Эстонии сказала: «Нападая на Украину, Россия нарушила принципы международного права. У России нет на Украине никакого “особого права” и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции». Она также поблагодарила Майка Пенса за его “сильную речь” на конференции, подчеркнув: «По части роли НАТО у нас с вице-президентом Пенсом очень схожие точки зрения – альянс означает сдерживание и гарантии, а также обязательства… Мир способны создавать только сильные».

Вообще же, очень хорошо, что есть площадка, на которой Америка и Россия, Европа и Россия, Америка и Европа могут вести диалог. Это очень важно»

Оценивая значение мюнхенской конференции, Эркки Баховски заметил: «Я высоко ценю то, что такие форумы дают возможность и маленьким странам высказать свое мнение и пообщаться с лидерами мира. Я считаю, что и Майк Пенс, и другие участники американской делегации сказали очень важные для Эстонии слова. В частности – что Америка и дальше будет поддерживать НАТО. Вообще же, очень хорошо, что есть площадка, на которой Америка и Россия, Европа и Россия, Америка и Европа могут вести диалог. Это очень важно», – считает член Международного центра обороны и безопасности.

«Польша с тревогой смотрит на Крым и на Донбасс»

В Мюнхенской конференции по безопасности также принимали участие президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр обороны Антоний Мацеревич. Правда, они не присутствовали на встрече с Майком Пенсом. Зато с американским вице-президентом встречался председатель Европейского совета Дональд Туск, к которому официальная Варшава относится прохладно. Об этом корреспонденту «Голоса Америки» сообщил колумнист издания «Gazeta Wyborcza» Вацлав Радзивинович.

Соединенные Штаты продолжат то, что начал в отношении Польши Барак Обама – усиливать группировку НАТО и защищать Польшу в случае российской агрессии. И это – очень важно»

«Но именно Туск услышал из уст вице-президента США Майка Пенса очень обнадеживающие слова о том, что Соединенные Штаты продолжат то, что начал в отношении Польши Барак Обама – усиливать группировку НАТО и защищать Польшу в случае российской агрессии. И это – очень важно», – отметил польский публицист.

На вопрос, есть ли в Польше опасения относительно воинственных намерений Москвы, Вацлав Радзивинович ответил: «Есть, и очень сильные. И надо сказать, что Польша с тревогой смотрит на Крым и на Донбасс, и с огромным беспокойством воспринимает все сообщения об активности российских хакеров, о вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, о попытках влияния на выборы во Франции. Нас действительно волнует российская внешнеполитическая деятельность».

«Мы услышали, то, что хотели. Конечно, Майк Пенс сказал и то, о чем говорил президент Дональд Трамп – что Европа тоже должна вкладываться в свою оборону, а не рассчитывать только на защиту со стороны Соединенных Штатов»

Вацлав Радзивинович также подчеркнул, что в Польше очень ждали результатов Мюнхенской конференции, особенно – в той ее части, что касалась Восточной Европы и Балтии. «Мы услышали, то, что хотели, –повторил он слова Андрюса Кубилюса. – Конечно, Майк Пенс сказал и то, о чем говорил президент Дональд Трамп – что Европа тоже должна вкладываться в свою оборону, а не рассчитывать только на защиту со стороны Соединенных Штатов». Кстати, как отметил собеседник «Голоса Америки», Польша, наряду с Эстонией относится к числу стран, полностью выполняющих свои союзнические обязательства по части софинансирования НАТО.