Казахстан дебютирует в Совете Безопасности ООН

С 1 января 2017 года Казахстан становится непостоянным членом Совета Безопасности ООН сроком на 2 года.

Голосование, в результате которого республика на временной основе избрана в Совбез Организации Объединенных Наций от азиатско-тихоокеанской группы, состоялось 28 июня 2016 года на заседании генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кандидатуру Казахстан поддержали 138 стран из 193, принявших участие в голосовании.

Что означает новый статус и для самой республики, и для ее руководства?

«Астана будет координировать действия и с Китаем, и с Россией, и с США»

Политолог, специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что это уже не первая попытка Казахстана стать непостоянным членом Совбеза ООН.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» эксперт напомнил: «Несколько лет назад Казахстан уже пытался занять этот пост, но тогда не вышло. Нурсултан Назарбаев уже давно претендует на самые высокие позиции в рейтинге мировых политиков, а быть во главе непостоянного члена Совета Безопасности ООН – означает подтвердить высокий статус одного из ведущих лидеров мира».

В конце «нулевых годов» Назарбаев поставил целью добиться для Казахстана поста председателя ОБСЕ с правом проведения саммита организации в Астане. «Помню, что в то время были сделаны многообещающие заявления о том, что казахстанская дипломатия сделает все возможное, чтобы в течение 2010 года решить нагорнокарабахский конфликт. Конечно, за один год добиться такого результата невозможно, но это была громкая инициатива», – вспоминает Аркадий Дубнов.

Что же касается нового положения страны в ООН, то, по оценке эксперта, внешняя политика Казахстана будет, как и раньше, направлена, прежде всего, на повышение собственной значимости в окружающем мире.

«Казахстан может инициировать какие-либо резолюции, может проявлять определенного рода активность при обсуждении важных международных вопросов. Но вряд ли эта страна сможет проявить что-либо более существенное, занимая новый для себя пост два года. Она, конечно, будет координировать свои действия и с Китаем, и с Россией, да и с Соединенными Штатами, очевидно. И, конечно, роль Казахстана будет более зримой и выпуклой, нежели у остальных непостоянных членов Совбеза ООН. Но решительных инициатив, которые позволят изменить ход мировой истории, странам в этом статусе не предоставляется», – подчеркивает собеседник «Голоса Америки».

«Опыт доступа к кухне глобальной политики»

Свое видение перспектив Казахстана в новом качестве изложил кандидат политических наук, директор НПО «Группа оценки рисков» Досым Сатпаев. Он отмечает, что многовекторная внешняя политика позволяет Астане поддерживать, по его словам, «неплохие партнерские связи» со многими ключевыми державами, в том числе – со всеми постоянными членами Совета Безопасности.

«Я думаю, что активными лоббистами кандидатуры Казахстана на ту позицию, о которой мы говорим, были Россия и Китай. Здесь нет ничего удивительного, потому что эти два государства, скорее всего, в ответ будут рассчитывать на поддержку Казахстана во время голосования по тем или иным вопросам. В международной политике ничего не делается просто так, но пока руководство Казахстана подает свой новый статус как большой успех своей дипломатии», – подчеркнул Сатпаев в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Эксперт напомнил также, что в 2016 году Астана выступила модератором и посредников в разрешении российско-турецкого конфликта и пыталась взять на себя аналогичную роль для ведения диалога между Россией и Украиной.

«Все это свидетельствует о том, что для международного сообщества Казахстан является одним из удобных партнеров на постсоветском пространстве, в том числе – и как дополнительный канал для взаимодействия с Россией. Поэтому нашу республику и стараются поддерживать на разных международных площадках, в том числе – в рамках Совбеза ООН», – полагает казахстанский политолог.

В качестве положительного аспекта двухлетнего пребывания Казахстана в статусе непостоянного члена Совбеза ООН Сатпаев отмечает, что страна «получит некий опыт с точки зрения доступа к кухне глобальной политики».

«Закулисье, оно – очень интересно, и для казахстанцев в том числе, с учетом того, что мир сейчас меняется очень быстро, геополитическая ситуация стала очень динамичной, и наше республике будет очень полезно наблюдать за всеми этими изменениями и получать информацию из первых уст», – добавляет он.

30 ноября состоялся телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В этом разговоре Трамп высоко оценил экономические реформы в Казахстане. Согласно изданию Foreign Policy, во время этой беседы были затронуты перспективы развития американо-российских отношений, и казахстанский лидер предложил направить совместные усилия на «борьбу с терроризмом, урегулирование украинского кризиса и укрепление глобальной ядерной безопасности» в качестве сфер, готовых для углубления сотрудничества.

Упомянув об этом факте, Досым Сатпаев подчеркивает: «Не стоит забывать: вене зависимости от того, кто приходил в Белый дом, и у демократов, и у республиканцев есть очень сильное нефтегазовой лобби. И благодаря этому Назарбаев умел выстраивать нормальные отношения практически со всеми американскими президентами с начала 90-х годов.

А для Америки, в свою очередь, очень важна посредническая роль, которую Казахстан играет при урегулировании конфликтных ситуаций, в том числе – и в Сирии. И, кроме того, далеко не у каждого руководителя стран постсоветского пространства налажена такая связь с президентом Путиным, как у Нурсултана Назарбаева. И это – тоже важный аспект, играющий на повышение международного рейтинга Астаны», – подчеркивает директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев.

«Евразийская площадка для Казахстана более важна, чем Совбез ООН»

Сирийский аспект затронул и Аркадий Дубнов. По его словам, «пост непостоянного члена Совбеза ООН особенно нужен будет Казахстану именно в наступающем году, когда Астана станет чрезвычайно важной площадкой для ведения мирных переговоров по Сирии».

В этой связи эксперт уверен, что страна будет максимально использовать свой новый статус для популяризации идей, которые будут озвучиваться на этих переговорах. И при этом будет активно рекламировать себя как переговорную площадку по трудным вопросам.

«Могу также добавить, что Нурсултан Назарбаев неоднократно номинировался на Нобелевскую премию мира, но как мы знаем, пока ее так и не получил», – отметил также Дубнов в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». И, подытоживая разговор, подчеркнул: «Я думаю, что все-таки, роль Казахстана имеет гораздо больше значение при обсуждении евразийского сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, когда действительно от Астаны зависит очень многое.

То есть, роль Казахстана здесь гораздо более значительная, нежели в Совбезе ООН, что он, так или иначе будет на вторых ролях, и от него не будет зависеть так много, как на пространствах Евразии», – заключил Аркадий Дубнов.