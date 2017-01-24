Перспективы дела Ильдара Дадина рассматривались в Конституционном Суде

24 января Конституционный Суд Российской Федерации в открытом рассмотрении рассмотрел жалобу Ильдара Дадина о проверке конституционности статьи 212 (1) Уголовного кодекса РФ.

Статья 212 (1) была введена в российский Уголовный кодекс в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения массовых акций.

Сам Ильдар Дадин в декабре 2015 года по этой статье был приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии этот срок был сокращен на полгода.

В своем заявлении в Конституционный Суд Дадин обратило внимание на то, что статья 212 (1) нарушает ряд прав и свобод, а потому противоречит одиннадцати статьям Конституции РФ.

Утром во вторник перед началом заседания Конституционного Суда на ступенях здания КС собралось около трехсот человек. Оказалось, что кроме непосредственных участников слушания и аккредитованных журналистов проникнуть в зал заседания КС выразили желание студенты юридических факультетов ряда петербургских вузов и гражданские активисты. Кстати, за два дня до этого представители Cанкт-Петербургского регионального отделения Движения «Солидарность» провели у Медного всадника на Сенатской площади (то есть, как раз напротив здания КС) серию пикетов с требованием отменить спорную, с их точки зрения статью Уголовного кодекса и освободить Ильдара Дадина. Этих активистов во вторник и не пустили на слушание в Конституционном Суде, объявив, что зал заседаний полон. Будущие российские юристы, сопровождаемые своими педагогами, в здание на Сенатской площади прошли беспрепятственно.

«Статья не нравится, но она – конституционна»

Дополнительный интерес к данному процессу вызвало сообщение о том, что накануне Генеральная прокуратура РФ также выразила претензии к 212-й статье Уголовного кодекса. Одна из участниц процесса – советник Министерства юстиции РФ Мария Мельникова – заявила, что статья, по которой осудили Ильдара Дадина, «требует совершенствования» в некоторых формулировках. «Примечание к статье допускает неопределенность толкования. Использованные в нем формулировки “ранее”, “в течение” не позволяют однозначно оценить, когда может наступить уголовная ответственность», – отметила Мельникова, и привела примеры, когда возникают разночтения: привлекать ли нарушителя статьи к уголовной, либо к административной ответственности.

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном Суде Михаил Барщевский сказал, что в ряде случаев российское законодательство применяет административную ответственность там, где в западных странах действует ответственность уголовная. А это, по мнению Барщевского, показывает преимущество именно российского правосудия. Перейдя непосредственно к обсуждаемому вопросу, юрист сформулировал свою позицию следующими словами: «Нравится ли мне 212-я статья Уголовного кодекса? Нет, не нравится! Означает ли это, что она антиконституционна? Нет, не означает!».

В свою очередь, полномочный представитель Уполномоченного по правам человека РФ Иван Соловьев заявил, что статья 212.1 «в целом соответствует реалиям сегодняшнего дня», хотя в ней есть некоторые недочеты по части формулировок.

Адвокат Сергей Голубок начал свое выступление с того, что он считает большой честью для себя представлять в КС интересы Ильдара Дадина – «человека, воспользовавшегося конституционным правом выражать свое мнение мирно», – подчеркнул он.

Сергей Голубок также обратил внимание суда на то, что понятие «несогласованные уличные мероприятия» вовсе не тождественно понятию «запрещенные акции». В том числе и по причине сложности согласования шествий, митингов и пикетов. В конце речи адвокат напомнил изречение русского дореволюционного юриста Николая Таганцева: «Государство не может требовать повиновения только ради повиновения».

По окончании выступления сторон, председатель КС Валерий Зорькин объявил, что решение будет принято в закрытом режиме и добавил: «О дате провозглашения будет сообщено дополнительно».

«Охлаждающий эффект» 212-й статьи

Корреспондент «Голоса Америки» обратилась к адвокату Сергею Голубку с просьбой поделиться прогнозом относительно вердикта КС. Адвокат начал с того, что у заявителя, интересы которого он представляет, позиция однозначная: Ильдар Дадин считает, что упомянутая статья Уголовного кодекса, по которой сам он был осужден, должна быть пересмотрена, поскольку она не соответствует Основному закону страны.

«В отличие от многих других дел, которые рассматриваются Конституционным Судом, это конкретное дело касается свободы человека. Потому что, если статья Уголовного кодекса не соответствует Конституции, то он должен быть освобожден», – подчеркнул адвокат.

По мнению юриста, данное дело касается не только Ильдара Дадина, но и всех других российских граждан, которые тоже могут быть осуждены по данной статье. «Потому что само ее существование в Уголовном кодексе создает так называемый “охлаждающий эффект”, при котором люди трижды подумают перед тем, как выйдут для участия в шествии, митинге, демонстрации или пикетировании, даже если они согласованы. Поэтому Ильдар Дадин отстаивает и свои интересы, и интересы всех других граждан России, которые имеют конституционное право мирное и безоружное участие в публичных мероприятиях», – указывает Сергей Голубок.

«Любого участника акции могут осудить на 5 лет»

Жена Ильдара Дадина, член движения «За права человека» Анастасия Зотова рассказывала обступившим ее журналистам, с какими трудностями ей самой удалось пройти в здание Конституционного Суда. По ее словам, помогло наличие у нее специального бейджа, который выдают участникам процесса. Упомянув гражданские акции в поддержку ее мужа, Анастасия Зотова заметила, что ей бы хотелось, чтобы они были более многолюдными: «Потому что любой человек может столкнуться с тем, что статья 212-прим. может быть применена и к нему. Вот, в Петербурге люди выходят в защиту Исаакиевского собора, в защиту других исторических зданий. У нас в Москве люди устраивают акции, когда хотят уничтожить детскую площадку или снести парк и построить на его месте супермаркет. То есть, люди борются за свои права, и если эту статью не отменят, то любого участника этих акций могут схватить, и точно также осудить на 5 лет. Я напомню, что Ильдара осудили за пикеты, и в постановлении было написано, что эти пикеты “в количестве, примерно, двух-трех человек”, а у нас есть видеозаписи, свидетельствующие, что это были одиночные пикеты», – рассказала Анастасия Зотова в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Жена Ильдара Дадина также сообщила, что она и адвокаты мужа будут добиваться его перевода в колонию поближе к дому: «26 января в Замоскворецком суде Москвы будет рассматриваться жалоба, что его так далеко этапировали», – сказала Анастасия Зотова. И добавила, что она очень рада, что Дадина перевели из сегежской колонии: «Карелия – это пыточный регион, там заключенных избивают так, что у них переломаны руки, ноги, ребра, а есть даже люди с переломами позвоночника и черепа. То есть, там такой кошмар происходит, что я буду очень рада, что близкий мне человек находится как можно дальше от этого ужаса», – отметила Анастасия Зотова ((подробнее на эту тему – см. ее интервью Русской службе «Голоса Америки»).

«Юриспруденция и Конституционный Суд – разные вещи»

Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова уточнила, что в стране есть множество колоний, где ситуация еще хуже, чем в той, откуда был этапирован Ильдар Дадин. «Конечно, в сегежской зоне очень много нарушений, сообщения о которых к нам поступали и поступают. Но я не могу сказать, что это – пыточный регион. Пыточные регионы – это уральские зоны, где нечеловеческие условия, это новосибирские зоны, это зоны на Дальнем Востоке, на юге…

У нас вообще много зон, где пытают, а зоны, где все нормально, лучше не называть, чтобы они не стали, как все», – рассказала Ольга Романова в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Говоря о перспективах обращения Ильдара Дадина в КС, Романова сказала: «Есть здравый смысл, есть логика, есть право, есть юриспруденция, а есть – Конституционный Суд Российской Федерации. И это – разные вещи, очень часто никак не сочетающиеся».

Единственное, что в данном случае обнадеживает собеседницу «Голоса Америки», – это позиция Генпрокуратуры РФ, которая дала “сдержанно-негативный отзыв на этот закон”. Поэтому я очень надеюсь, что закон будет, по крайней мере, скорректирован, или его действие будет приостановлено. То и другое, в общем, означает свободу для Ильдара Дадина», – подытожила Ольга Романова.