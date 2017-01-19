Администрация Трампа и будущее трансатлантического сотрудничества

В интервью немецкой газете “Bild” избранный президент США Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс «устаревшей организацией».

«Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была создана много, много лет назад. Во-вторых, страны больше не платят то, что должны платить. Это несправедливо по отношению к США. Существуют только пять стран, которые платят то, что они должны. Это немного – из 22», – сказал Трамп.

Что же касается Европейского Союза, который считается крупнейшим экономическим и политическим партнером Соединенных Штатов, то, по словам избранного президента США, его может ожидать распад. И Brexit – ясный сигнал этому. "Если бы не проблема мигрантов, о распаде союза речи бы не шло. Но люди уже по горло сыты этими проблемами, – говорил Трамп еще во время предвыборной кампании. – Мне было бы куда проще призвать принимать мигрантов с распростертыми объятьями, но в таком случае мы не узнаем Европу уже через десять лет», – предупреждал он, когда стало известно, что более половины жителей Соединенного Королевства высказалось за выход страны из ЕС.

Трампу возразил тогда президент Франции Франсуа Олланд, заявив: «Нам не нужны советы извне относительно того, что нам делать». Схожую точку зрения высказал и госсекретарь Джон Керри, который в интервью телекомпании CNN заметил: «Думаю, честно говоря, для избранного президента США неприемлемо вмешиваться в политику других стран таким довольно прямолинейным образом».

А чего ожидают российские и восточноевропейские эксперты от Дональда Трампа, который 20 января произнесет в Вашингтоне свою инаугурационную речь? Как они оценивают его высказывания в предвыборный период и в последние недели?

«Вряд ли риторика Трампа повлияет на ситуацию в ЕС»

Руководитель словацкого независимого аналитического центра «Институт общественных проблем» Григорий Месежников заметил, что заявления Трампа о НАТО и ЕС продолжают линию изоляционистов, считающих, что Америке нужно заниматься собственными делами. В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Месежников назвал НАТО «надежно действующей структурой, которая обеспечивает безопасность в Европе».

«То, что Дональд Трамп критикует отдельные государства, которые не выполняют свои обязанности по двухпроцентным взносам, я думаю, что это – вопрос решаемый. Но я ни в коем случае не думаю, что НАТО устарело», – подчеркивает словацкий эксперт.

Григорий Месежников признал, что эти критические замечания о Североатлантическом альянсе вызывают обеспокоенность в балтийских государствах, и в странах Центральной Европы, которые, по его словам,«после 2014 года чувствуют себя в меньшей безопасности. И общее впечатление такое, что избранный президент США, который завтра вступает в должность, во многом недооценивает и не понимает ту роль, которую НАТО играет не только в Европе, но и во всем мире».

В этой связи словацкий политолог выразил надежду, что в американском политическом истеблишменте найдутся люди, которые подскажут Дональду Трампу, сколь полезно для самих же Соединенных Штатов поддерживать НАТО «как гаранта стабильности и безопасности в Европе».

Слова избранного президента о возможном распаде ЕС Месежников относит за счет того, что Дональд Трамп имеет недостаточные представления о задачах европейской интеграции. «Он не знает сути общеевропейского проекта, и, думаю, он недооценивает уровень отношений между ЕС и Соединенными Штатами», – отметил собеседник «Голоса Америки». И добавил, что Трамп имеет большой опыт в бизнесе, вследствие чего рассматривает отношения между различными государствами и межгосударственными объединениями, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности.

«Между тем, Европейский Союз, как и НАТО – гарант стабильности и безопасности Европы, дающий возможность избежать повторения тех бед и несчастий, которые сопровождали Европу на протяжении всей ее истории», –отметил словацкий политилог, и заключил: «Если даже отношение Дональда Трампа к Европейскому Союзу останется скептическим на протяжении всего его президентства, европейцы хорошо знают, что успех этого интеграционного проекта зависит, прежде всего, от умения их правительств решать собственные проблемы. И бороться с теми кризисными явлениями, которые, к сожалению, сейчас являются типичными для некоторых государств Европейского Союза. И в этом отношении, как мне представляется, риторика Трампа вряд ли каким-то образом повлияет на общую ситуацию в Евросоюзе», – подытожил Григорий Месежников.

«Нужно и слушать Трампа, и дискутировать с ним»

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс отметил, что не склонен преувеличивать скепсис избранного президента США в отношении евроатлантической интеграции. «Я слышал его высказывания про НАТО, и он об этом говорит не в первый раз. Да, он упомянул о том, что НАТО устарело, но добавил, что в то же время эта организация очень важна. Конечно, – продолжил литовский эксперт, – ситуация в сегодняшнем медиапространстве такова, что все спешат выхватить такие маленькие “горячие” фрагменты, о которых все потом дискутируют. Но я хотел бы взглянуть немного глубже на то, что он сказал».

Именно в этом контексте Малюкявичюс упомянул высказывание Дональда Трампа о необходимости уплаты взносов в бюджет Североатлантического альянса всеми странами-членами без исключения. «Вообще-то, в этом есть рациональное зерно. Та же Литва должна увеличить свой взнос до 2% ВВП, чтобы инвестировать в свою же безопасность. И это произойдет, мы достигнем 2% в ближайшем будущем», – полагает Нериюс Малюкявичюс.

Эксперт напоминает, что еще в период операции «Буря в пустыне» Дональд Трамп подчеркивал необходимость софинансирования боевых действий всеми участниками антисаддамовской коалиции, а не только членами Альянса. А ведь в то время строительный магнат не был кандадитом в президенты США, – напоминает собеседник «Голоса Америки».

Слова Трампа о том, что НАТО устарела, Малюкявичюс трактует так, что организация занимается не теми проблемами, которые избранный президент считает главными в политической повестке дня. А главным он считает борьбу с терроризмом. «Конечно, нужно слушать то, что говорит будущий лидер Америки. Но важно и дискутировать с ним, а для это нужно не выхватывать отдельные цитаты из его выступления, а стараться понять его мировоззрение. То есть, регировать на высказывания Дональда Трампа рационально и критически», – подытожил Нериюс Малюкявичюс.

«Проводить изоляционистскую политику будет сложно»

В российской прессе слова Трампа о будущем Европейского Союза и об «устарелости» НАТО были встречены с большим энтузиазмом. Между тем, член Совета по внешней и оборонной политике Российской Федерации, декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» заметил: «Я не думаю, что распад Евросоюза – это событие, которое должен был бы приветствовать наш истеблишмент, особенно та его часть, которая занимается внешней политикой. Поскольку Евросоюз – структура, в значительной степени стабилизирующая европейский континент, где находятся главные рынки сбыта тех товаров, которые мы производим», –напомнил Цыпляев.

В этой связи он считает, что Россия «кровно заинтересована в том, чтобы у наших клиентов все было хорошо, чтобы там все работало, и чтобы они покупали у нас нефть и газ». В противном случае, предрекает Сергей Цыпляев, у российской экономики неизбежно возникнут большие проблемы.

Касательно надежд части российской элиты, что Дональд Трамп «развалит» блок НАТО, эксперт заметил: «Я не думаю, что эта организация настолько слаба, что любые заявления президента, даже такой страны, как Соединенные Штаты, способны разрушить ее до основания.

Все-таки, у таких международных институтов, как НАТО и ЕС существует достаточно серьезная инерция, которая в состоянии пережить еще не одного президента любой страны. И, кроме того, есть немало стран, которые заинтересованы в существовании таких организаций», – подчеркивает Сергей Цыпляев.

По оценке члена СВОП, Дональд Трамп привержен изоляционистской доктрине части Республиканской партии, согласно которой США должны минимально вмешиваться в мировую политику, и при этом вести себя так, будто находятся на удаленном острове. «Но мне кажется, что проводить такую линию в чистом виде будет довольно сложно», – полагает он.

«Да, можно ожидать, что Трамп будет стараться меньше вовлекаться в международные конфликты, меньше выполнять функцию “мирового полицейского”, но эти отличия от предыдущей администрации будут измеряться в граммах, а не в килограммах», – образно подытоживает Сергей Цыпляев.

Трамп – пророссийский президент? Только в мультсериале «Симпсоны»!

Профессор кафедры мировой политики СПбГУ, доктор политических наук Наталья Маркушина полагает, что не стоит придавать слишком большого значения заявлениям Дональда Трампа, сделанным им до принесения присяги в качестве 45-го президента Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, она считает, что главная идея слов о НАТО, как об «устаревшей организации» заключается в призыве к выполнению всеми членами Альянса своих обязательств в части софинансирования. «И в этом есть очень важный момент, фиксирующий как раз интересы Соединенных Штатов. Ведь кто больше всего обеспокоен этими словами? Как раз страны, которые очень много говорили об опасности, якобы исходящей от России – Балтия и Польша. И при этом они настаивали на приоритетном для себя месте в Организации Североатлантического договора», – считает профессор СпбГУ.

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» Маркушина отметила, что из интервью Дональда Трампа газете “Bild” вовсе не явствует, что он призывает распустить НАТО, или серьезно изменить военный блок. «По сути, он просто призывает государства, входящие в НАТО, увеличить расходы на оборону. И поэтому сейчас достаточно сложно говорить о том, что он уже сформировал какую-то позицию по этому вопросу. Нельзя забывать, что Дональд Трамп представляет республиканцев, у которых всегда было свое видение взаимоотношений Соединенных Штатов Америки с НАТО. И вполне вероятно, что какое-то отражение политики Республиканской партии будет и в правлении Трампа, в том числе и по вопросам обороны.

Во всяком случае, я думаю, что Америка не откажется от своей поддержки Европы и НАТО, потому что ЕС – важный партнер США, а Североатлантический альянс – организация, которая была создана при активном участии Америки. Поэтому просто закрыть ее, или изменить ее суть, начиная с 21 января, наверно, будет очень сложно», – считает Наталья Маркушина.

И в конце разговора она замечает, что нет никаких оснований считать Дональда Трампа «пророссийским» президентом. С иронией добавив: «Если конечно, не считать мультсериал “Симпсоны”, в одном из эпизодов которого показано, насколько наш российский президент участвовал в выборах Трампа».