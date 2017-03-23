Деньги на охрану Трампа заканчиваются

Секретная служба – старейшая в США, она была создана в 1865 году для борьбы с фальшивомонетчиками. Ныне Служба продолжает бороться с теми, кто подделывает доллары, но намного более известна другая ее функция – обеспечение безопасности президентов США. Однако, как выяснилось, на защиту президента Трампа Службе не хватает средств

Секретная служба США с 1894 года обеспечивает личную безопасность президентов США, а с 1907 года получает на это специальные ассигнования из федерального бюджета.

Сегодня список людей, подлежащих защите, включает отнюдь не только президента и вице-президента. Сегодня это еще и члены их семей – супруги и дети. Кроме того, туда входят экс-президенты и экс-вице-президенты, экс-первые леди и экс-вторые леди, их несовершеннолетние дети, лидеры иностранных государств – и вообще высокопоставленные иностранцы, посещающие США, а также ведущие кандидаты на пост главы Белого дома и члены их семей.

Охраной занимается в общей сложности порядка 6 тысяч сотрудников Секретной службы. Изначально эти люди выполняли функции телохранителей, а сейчас список их полномочий заметно расширился. Они занимаются всем: от проведения разведывательных операций в интересах объектов охраны до поиска взрывных устройств на объектах, которые президенты или вице-президенты намерены посетить.

На охранную деятельность Секретной Службы ежегодно выделяется от 650 до 950 миллионов долларов (в год президентских выборов – и того больше). Однако этих денег регулярно не хватает, и у Конгресса запрашивается дополнительное финансирование.

Недавно Секретная служба запросила 60 миллионов долларов дополнительно для обеспечения безопасности президента Трампа. Причина состоит в следующем: в отличии от предыдущих президентов, Дональд Трамп де-факто живет на три дома. Сам Дональд Трамп живет и работает в Белом доме в Вашингтоне , на выходные президент регулярно улетает на личный курорт Мар-а-Лаго во Флориде. А Первая леди Мелания с сыном постоянно живут в Нью-Йорке – в небоскребе, принадлежащем Трампу. Таким образом, Секретной службе нужно в три раза больше агентов и спецтехники, чтобы защищать президента и первую леди от потенциальных неприятностей.

Правда, финансовые проблемы возникли не только у Секретной службы.

Муниципалитету Палм-Бич, на территории которого находится Мар-а-Лаго, каждый приезд Трампа обходится в миллион 400 тысяч долларов – эти средства тратятся на оплату работу полиции и прочих служб, которые защищают президента, пока тот работает или отдыхает. Муниципалитет принял решение увеличить налоги, чтобы бюджет выдержал эту нагрузку.

Схожие проблемы возникли у полиции Нью-Йорка, которая за 2,5 месяца израсходовала на охрану Башни Трампа 24 миллиона долларов, которые должен предоставить муниципальный бюджет.