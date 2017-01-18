Президент Барак Обама смягчил наказание Челси Мэннинг, которая в 2013 году была приговорена к 35 годам заключения за разглашение секретной информации.

Приговор суда был произнесен в отношении Брэдли Мэннинга, который в 2014 году провел операцию по изменению пола. Военнослужащий армии США Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу сайту Wikileaks и иным интернет-ресурсам большого количества секретных данных, к которым он имел доступ. В числе этой информации были сотни тысяч дипломатических сообщений. Эти действия привели к крупнейшей утечке секретной информации в истории США и нанесению значительного ущерба национальной безопасности страны.

В поддержку Мэннинг выступили многие правозащитники. В ноябре 2016 года Челси Мэннинг обратилась к президенту Обаме с прошением о сокращении 35-летнего срока до срока, который она уже провела за решеткой. В декабре 2016 года петиция в поддержку ее освобождения на сайте Белого дома собрала 100 тысяч подписей.