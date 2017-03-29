Гитлер против Сталина: битва убийц

Джон Мойжер, профессор Университета Лойолы (John Mosier, Loyola University), опубликовал книгу «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945» (Hitler vs. Stalin. The Eastern Front, 1941-1945). В ней он оспаривает ряд популярных мифов о противостоянии Вермахта и Красной армии.

В частности, он доказывает, что до самого конца войны советские войска несли несравнимо бОльшие потери, чем германские, и что Гитлер, уступая территории в обмен на жизни и технику, намеревался обескровить своего противника, чтобы нанести решительный удар. И что, не будь западных союзников, это было бы вполне реальным. Косвенным подтверждением правоты Мойжера может служить то, что советские и российские данные о потерях в этой страшной войне регулярно корректируются. Недавно сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов – со ссылкой на рассекреченные данные Госплана СССР – сообщил, что «безвозвратные потери в результате действия факторов войны – ​более 19 млн военнослужащих и около 23 млн гражданского населения».

Алекс Григорьев: Кто был более успешным лидером во время Второй мировой войны – Гитлер или Сталин?

Джон Мойжер: С военной точки зрения, Гитлер оказался намного более успешным. Однако Сталин преуспел в области пропаганды, сумев обратить в свою пользу героизм и страдания народа. При этом Сталина не особо беспокоило, сколько погибнет граждан его страны.

Гитлер обладал очень хорошим чувством стратегии. К примеру, он раньше большинства своих генералов, понял, что единственный способ нанести поражение России – забрать у нее нефть и продовольствие на юге страны. И что захват Москвы и Ленинграда не приведет к победе.

Стратегия Гитлера не сработала. Но она не сработала благодаря тому, что США и Великобритания оказались способны снабжать Сталина всем, в чем он нуждался.

Если предположить, что главной целью Гитлера было уничтожение России – то он преуспел в ней. Европейская часть СССР, где проживало большинство населения и находился основной экономический потенциал, была опустошена. Не будем забывать, что именно в этой части страны жила наиболее умелая и образованная часть населения.

Сталин очень быстро потерял практически всю Красную армию мирного времени. Существует популярное представление, что СССР настолько превосходил Германию по численности населения, что у Гитлера изначально не было шансов на победу. Однако это неправда, потому что человеческие ресурсы СССР были намного меньше, чем демонстрировала официальная советская статистика. Когда Хрущев пришел к власти, он обнаружил, что советская статистика, которую готовили при Сталине, банально фальсифицирована.

И, тем не менее, Сталин был гением PR, он был способен извлечь пользу абсолютно из всего. Сталин знал, что, обладая тотальным контролем, возможно утверждать все, что заблагорассудится.

ЦИТАТА 21 июня 1941 года Красная Армия, несмотря на впечатляющие размеры и достойное количество современной техники, де-факто состояла из 2,6 млн живых мишеней. Никому не было разрешено отвечать огнем на огонь, никому не разрешалось сдвинуться на миллиметр в случае атаки, и все находились в неправильном месте в неправильное время. «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945»

​ЦИТАТА

21 июня 1941 года Красная Армия, несмотря на впечатляющие размеры и достойное количество современной техники, де-факто состояла из 2,6 млн живых мишеней. Никому не было разрешено отвечать огнем на огонь, никому не разрешалось сдвинуться на миллиметр в случае атаки, и все находились в неправильном месте в неправильное время. «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945»

Вопрос: В СССР и России принято объяснять многие проблемы тем, что союзники долго не открывали «Второй фронт». Что вы об этом думаете?

Д.М.: Сталин умело манипулировал этой темой, но факты говорят о другом. Союзники вели воздушную войну против Германии – и это был очень важный фронт.В Северной Африке была занята практически вся армия главного союзника Германии – Италии. Существовала постоянная угроза – реальная или предполагаемая – вторжения англичан и американцев в Европу, которую Гитлер не мог не учитывать, поэтому он держал войска вдали от восточного фронта.

Ну и стоит вспомнить, что в Первую мировую войну англичане и французы воевали с Германией на западе, давая России возможность одержать победу на востоке. Тем не менее Русская армия не преуспела в этом.

А то, как союзники оплачивали советские военные усилия и вооружали Красную армию – это страшный советский секрет.

Вопрос: Был ли Советский Союз способен выиграть войну с Германией в одиночку?

Д.М.: Нет. Возможно, что война между СССР и Германией могла закончиться какого-то рода ничьей. Но я не представляю, как Красная армия могла бы выиграть войну без помощи союзников.

Я могу представить, что чувствовали люди, чья страна была полностью разрушена, а все их родные убиты. И у меня нет никаких сомнений в упорстве и мужестве советских солдат и офицеров. Но я приведу простой пример. Советские утверждения о десятках тысячах произведенных танков не соответствуют действительности. Был российский исследователь, который сравнил объемы выплавки стали в СССР и статистику производства бронетехники, и пришел к выводу, что у СССР не было такого количества стали, чтобы изготовить все эти танки, которые упоминаются во всех публикациях.

Сталин спрятал от мира и даже собственных граждан страшный голод и массовый террор, поэтому фальсифицировать историю Второй мировой войны было для него проще пареной репы.

ЦИТАТА Реальность, в которой действовал советский диктатор, демонстрировала, что даже с учетом его собственных данных, численное преимущество Красной армии над Вермахтом уменьшалось. В 1942 году на 100 немцев приходилось 135 русских в военной форме, в 1943-м – только 125. «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945»

ЦИТАТА

Реальность, в которой действовал советский диктатор, демонстрировала, что даже с учетом его собственных данных, численное преимущество Красной армии над Вермахтом уменьшалось. В 1942 году на 100 немцев приходилось 135 русских в военной форме, в 1943-м – только 125. «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945»

Вопрос: Германия начала широкомасштабную подготовку к войне в 1933 году и через шесть лет располагала, вероятно, лучшей армией мира. СССР начал готовиться к войне намного раньше, однако Красная Армия не выдержала ударов Вермахта. Почему это произошло?

Д.М.: Думаю, что проблема заключалась в диктатуре. Когда я писал эту книгу, мне казалось, что я рассказываю о двух серийных убийцах. Однако между Гитлером и Сталиным, при всей их одинаковой жестокости и бесчеловечности, имелись определенные отличия.

Гитлер часто прислушивался к мнению людей, которых уважал. И он относительно мало вмешивался в дела вооруженных сил. Германская армия обладала децентрализованной системой управления. Ее офицеры были способны проявлять инициативу и действовать самостоятельно. Немцы усвоили важность логистики: они осознали, что для того, чтобы танки и машины продолжали движение им необходима поддержка – еще в период Аншлюса обнаружилось, что очень непросто перебросить большое количество техники на значительное расстояние. Кроме всего, германские солдаты и офицеры были намного лучше обучены.

А советская командная система была невероятно централизована. Со Сталиным было невозможно не соглашаться. Известен пример с начальником Главного управления ВВС РККА Павлом Рычаговым, который сказал Сталину, что советские самолеты плохие, результатом чего становится гибель летчиков. Рычагов был расстрелян, а сменивший его офицер уже не жаловался. В СССР было принято объяснять технические проблемы саботажем, что, естественно, серьезно влияло абсолютно на все. Ну и, вдобавок, Сталин принял несколько по-настоящему разрушительных решений во время войны.

Россия сперва потеряла множество кадровых военных в результате Гражданской войны – эти люди были убиты, изгнаны со службы или бежали из страны. Следующее поколение подверглось репрессиям, а в начале войны Германия уничтожила большую часть тех, кто пришли им на смену. Ну а комиссары следили не за тем, чтобы офицер Красной армии был компетентным командиром, а за тем, чтобы он был хорошим коммунистом.

Принято считать, что СССР делал хорошую военную технику – грубую, но которую было легко обслуживать и ремонтировать. Но и это не соответствует действительности. Кроме того, СССР просто не производил некоторые виды техники, которые активно и крайне удачно использовал вермахт. Благодаря этому, например, намного больше германских танков удавалось эвакуировать с поля боя, ремонтировать и быстро вводить в строй.

ЦИТАТА В 1942 году СССР по официальным данным произвел 25 175 танков, включая 12 533 Т-34 и 2 533 КВ, однако Жуков и Василевский, которые командовали важнейшими наступательными операциями, получили максимум 4 тыс. «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945»

​ЦИТАТА

В 1942 году СССР по официальным данным произвел 25 175 танков, включая 12 533 Т-34 и 2 533 КВ, однако Жуков и Василевский, которые командовали важнейшими наступательными операциями, получили максимум 4 тыс. «Гитлер против Сталина. Восточный фронт 1941-1945»