Афганцы, пытающиеся иммигрировать в США, столкнулись с дефицитом виз

Посольство США в Кабуле начало отказывать в выдаче виз гражданам Афганистана – в том числе военным переводчикам - которые пытаются иммигрировать в Соединенные Штаты в рамках программы, действовавшей на протяжении последнего десятилетия.

Госдепартамент США сообщил, что посольство прекратила назначать новые интервью с соискателями виз 1 марта, поскольку пришло к выводу, что имеющейся визовой квоты хватит только на тех, кто уже начал процесс иммиграции.

По состоянию на 5 марта, в распоряжении посольства было 1 437 специальные визы, в то время, как более 15 тыс афганцев находятся на различных стадиях иммиграционного процесса.

Увеличить число виз может Конгресс США. В 2008 году Конгресс создал Специальную иммиграционную визовую программу для граждан Афганистана, которые оказали значительные услуги правительству США. Конгресс ежегодно продлевал эту программу, в 2015 и 2016 годы выделялось по 7 тыс таких виз, в 2017 финансовом году их число было уменьшено до 1,5 тыс.