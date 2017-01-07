Приверженность США Афганистану сохраниться

Высокопоставленный американский дипломат заверил лидеров Афганистана, что при администрации избранного президента Дональда Трампа будет только увеличиваться приверженность Вашингтона восстановлению мира, процветания и безопасности республики.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон в Кабуле встретился с президентом страны Ашрафом Гани, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Шеннон позже сообщил журналистам, что целью его визита было подчеркнуть крепкое партнерство между двумя странами, которое, в течение восьми лет, удалось создать уходящему президенту США Бараку Обаме.

«Наша приверженность Афганистану не закончится 20-го января (когда Трамп примет присягу), а совсем наоборот, будет только углубляться, ведь стратегическая важность этих отношений очевидна для всех», - подчеркнул Шеннон.

«Я могу заверить вас, что наша цель и намерения здесь являются устойчивыми и имеют долгосрочную перспективу», - добавил Шеннон.

Пока неясно, как избранный президент Трамп планирует поступить в отношении военной операции в Афганистане, ставшей самой длинной для Америки.