Командующий войсками НАТО в Европе: Россия, «возможно», снабжает Талибан

В четверг высокопоставленный командующий ВС США сообщил, что Россия, возможно, поставляет материальное обеспечение «Талибану», который воюет против сил США и НАТО в Афганистане.

«В последнее время я наблюдаю влияние России – возросшее влияние – взаимодействия (association) России с «Талибаном» и , возможно, даже российской поддержки группировки», – заявил генерал ВС США Кертис Скапаротти, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, на состоявшихся 23 марта слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил.



Скапаротти не уточнил, какое именно материальное обеспечение могло поставляться Россией «Талибану» и каковы масштабы прямого участия Москвы.



Генерал в своем заявлении исходил из озвученных в прошлом месяце подозрений генерала Джона Николсона, командующего силами США и НАТО в Афганистане, о том, что Россия поощряет «Талибан» и осуществляет дипломатическое прикрытие группировки. Однако Николсон не заявлял о том, что Россия снабжает Талибан.

«Россия легитимизирует и поддерживает “Талибан”», – заявил Николсон в интервью Афганской службе «Голоса Америки» в феврале.

Россия, чье неудачное военное вмешательство в Афганистане началось в 1979 году и закончилось спустя почти десятилетие, сегодня пытается демонстрировать влияние в регионе. Так, на следующую неделю запланированы мирные переговоры с участием шести стран, однако США на них приглашены не были.